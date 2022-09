Deficit USA v obchode s tovarom klesol v auguste na takmer ročné minimum

dnes 16:46 -

Deficit Spojených štátov v obchode s tovarom klesol v auguste na takmer ročné minimum. Vývoz síce klesol, pokles dovozu bol však omnoho výraznejší. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ministerstvo oznámilo, že schodok USA v obchode s tovarom klesol v auguste o 3,2 % na 87,3 miliardy USD (91,27 miliardy eur). To je najnižší deficit od októbra minulého roka.

Hodnota dovážaných tovarov dosiahla 267,1 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 4,6 miliardy USD. Dovoz kapitálových tovarov klesol o 1,8 % a spotrebného tovaru o 0,2 %. Dovoz potravín a automobilov sa však zvýšil.

Čo sa týka vývozu, aj ten klesol, avšak v menšej miere. Celkovo USA vyviezli v auguste tovar za 179,8 miliardy USD. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to predstavuje pokles o 1,7 miliardy USD. Najviac hodnotu vývozu ovplyvnil export áut, ktorý klesol o 8,9 %. Naopak, vývoz spotrebného tovaru vzrástol o 8 %.

Ako dodalo ministerstvo obchodu, vývoj v tomto segmente by mal podporiť ekonomiku v 3. kvartáli. Rovnako to vidia aj analytici. "Obchod by sa mal pozitívne odraziť na celkovom vývoji ekonomiky v 3. štvrťroku," povedal Ryan Sweet, ekonóm zo spoločnosti Moody's Analytics. Napriek tomu neočakáva, že ekonomika vykáže za tento kvartál zvlášť pôsobivé výsledky.