dnes 14:01 -

Takzvané rodinné podniky by mali nadobudnúť samostatný právny rámec. Uviedlo to v predkladacej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k návrhu novely o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.

"Návrhom zákona sa dopĺňajú nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov v rámci samostatnej časti, čím rodinné podniky nadobúdajú samostatný právny rámec," priblížil rezort práce.

Zámerom návrhu zákona v kontexte rodinných podnikov je podľa MPSVR upraviť rodinný podnik zákonnou normou, a to predovšetkým s dôrazom na vymedzenie jeho určujúcich znakov, medzi ktorými je predovšetkým existencia rodinných väzieb. Tieto väzby sú pre rodinný podnik zásadné z pohľadu jeho vnútorného fungovania, ako aj z pohľadu ich možného vplyvu na samotné podnikanie.

"Hlavným cieľom rodinného podniku je nepochybne podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, avšak na rozdiel od bežných podnikov rodinné podniky môžu klásť dôraz aj na kultiváciu rodinných väzieb vo vnútornom prostredí podniku, posilňovanie rodinných hodnôt a kvality rodinného života, nevynímajúc rozvoj rodinnej hmotnej kultúry a tradície. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s cieľom tvorby zisku, ale môže mať aj vyšší zámer s cieľom kultivácie a rozvoja rodinného prostredia a tzv. spoločnej rodiny," spresnil rezort práce.

Navrhuje sa upraviť rodinný podnik spôsobom, keď sleduje vlastnú autonómnu líniu sprvu bez primárneho presahu do priestoru sociálnej ekonomiky a podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Rodinný podnik sa však môže stať aktérom sociálnej ekonomiky, subjektom sociálnej ekonomiky, podnikom v širšom priestore sociálnej ekonomiky či dokonca registrovaným sociálnym podnikom (ak sa tak rozhodne) bez toho, aby sa musel vzdať svojich základných charakteristických znakov.