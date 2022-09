Rokovať bude o financiách na EHMK 2026 či zákone o Vojenskom spravodajstve

dnes 5:46 -

Na zabezpečenie projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 v Trenčíne by mal štát prispieť sumou 15 miliónov eur. Rozhodovať o tom bude na stredajšom rokovaní vláda SR, ktorá má na programe viacero noviel zákonov napríklad z rezortov vnútra, spravodlivosti, envirorezortu či ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Alokácia na projekt EHMK sa má vyplácať postupne, v roku 2023 sa na náklady súvisiace s prípravou a organizáciou podujatia navrhuje vyčleniť zo štátneho rozpočtu 800.000 eur. Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie projektu EHMK – Trenčín 2026, z dielne Ministerstva kultúry SR. Rezort predložil na rokovanie vlády aj návrh novely zákona o umeleckých fondoch. Z neho vyplýva, že od roku 2023 už nebudú musieť autori a umelci odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien umeleckým fondom. Povinnosť odvodu má odpadnúť aj dedičom autorských práv.

Voliť poštou zo zahraničia by mohli Slováci už aj prezidenta SR. Predpokladá to návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý je na programe rokovania vlády. Zákon sa má tiež upraviť tak, aby mohlo byť druhé kolo prezidentských volieb v rovnaký deň ako voľby do Európskeho parlamentu.

Vládny kabinet bude tiež hovoriť o tom, či pôsobenie Vojenského spravodajstva upraví nový zákon. Ten súčasný sa má zrušiť. Ako zdôvodnil rezort obrany, po 28 rokoch účinnosti už viaceré ustanovenia nezodpovedajú súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu.

Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa majú zakázať. V prípade porušenia by mohli zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, o ktorej bude v stredu tiež hovoriť vládny kabinet.

Dotácie z Ministerstva hospodárstva SR by v budúcnosti mohli využívať aj na preloženie elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a taktiež na úhradu štúdie realizovateľnosti projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu hospodárstva SR, ktorý v stredu prerokuje vláda.

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným by malo byť jednoduchšie. Umožniť to má štandardizovaný on-line formulár, vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú má v stredu prerokovať vláda.