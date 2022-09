Nevysvetliteľné úniky na veľkých ruských plynovodoch: Podozrenie zo sabotáže

Zdroj: openiazoch;ČTK

Foto:SITA/AP

včera 16:16 -

Nord Stream vydal v pondelok vyhlásenie, v ktorom poznamenal, že dispečeri riadiaceho centra Nord Stream 1 „zaregistrovali pokles tlaku na oboch reťazcoch plynovodu“, pričom dôvody sa vyšetrujú a nie je známe, či tieto incident nejak spolu súvisia.



Nord Stream AG, prevádzkovateľ Nord Stream 1, vo vyhlásení, o ktorom informovala agentúra Reuters, uviedol, že „zničenie, ku ktorému došlo v ten istý deň súčasne v troch reťazcov pobrežných plynovodov systému Nord Stream je bezprecedentný. „Načasovanie obnovy infraštruktúry na prepravu plynu zatiaľ nie je možné odhadnúť,“ dodal.

Špekuluje sa o sabotáži

Podľa nemenovaného európskeho bezpečnostného experta osloveného agentúrou Reuters existujú náznaky, že v prípade únikov plynu z Nord Streamu ide o úmyselné poškodenie. Na závery je podľa neho zatiaľ príliš skoro. Kľúčová otázka podľa neho znie, kto by mal z poškodenia plynovodu prospech. Európska komisia (EK) dnes uviedla, že vývoj okolo Nord Streamu pozorne sleduje a že analyzuje možný dopad úniku metánu do ovzdušia. O príčinách únikov je podľa nej predčasné špekulovať.

Hoci Európa aj Rusko uviedli, že sabotáž nemožno vylúčiť, Moskva zatiaľ priamo nereagovala na obvinenia, píše CNBC. Ruský štátny plynárenský gigant Gazprom odmietol komentovať úniky, keď ho oslovila agentúra Reuters, avšak hovorca Kremľa už pred časom na otázku týkajúcu sa poškodených potrubí povedal, že únik je dôvodom na obavy a sabotáž je jednou z možných príčin. Dodal, že by bolo “predčasné” špekulovať pred výsledkami vyšetrovania. Uviedol tiež, že potrubie zaznamenalo poškodenie nejasného charakteru, čo je podľa neho veľmi znepokojujúca správa s ohľadom na energetickú bezpečnosť celej Európy.



Plynovod Nord Stream 1 privádza zemný plyn z Ruska do Európy cez Baltské more. Analytici tvrdia, že úniky predstavujú obrovské „bezpečnostné a environmentálne riziko“ a námorné úrady s dohľadom nad postihnutou oblasťou sa snažia zistiť rozsah problému. Dánske a švédske úrady vyhlásili zóny so zákazom prepravy v okolí miesta podozrenia z úniku, vlády v Kodani av Štokholme na dnešný večer zvolali krízové ​​štáby.

Výbuchy pod hladinou

Švédske a dánske meracie stanice v pondelok zaznamenali masívne podmorské výbuchy v miestach, kde z plynovodu Nord Stream následne začal unikať plyn. Oznámilo to dnes švédske seizmologické stredisko. Kvôli únikom zvolali na dnešok obe severské krajiny krízové ​​štáby, uviedla agentúra DPA. Dvojicu výbuchov blízko dánskeho ostrova Bornholm v deň náhleho poklesu tlaku v plynovodoch eviduje aj nemecké geofyzikálne centrum GFZ. Dánska armáda zverejnila video zachytávajúce na vodnej hladine kruh s priemerom zhruba jedného kilometra.







Odborníci z Eurasia Group uviedli, že úniky z podmorských potrubí sú zriedkavé, pretože sú navrhnuté tak, aby odolali náhodnému poškodeniu. „Niekoľko zdrojov z EÚ uviedlo, že by pravdepodobne mohlo ísť o sabotáž. Ani jeden z plynovodov nedodával komerčný plyn v čase únikov, no obe vetvy boli stále pod tlakom a každá z nich má kapacitu potrubia okolo 165 miliónov metrov kubických ťažkého metánu za deň. Úniky takéhoto objemu predstavujú vážne bezpečnostné a environmentálne riziko, najmä ak Rusko neprestane pumpovať plyn do systému. V závislosti od rozsahu škôd môžu úniky znamenať aj trvalé uzavretie oboch trás,“ dodala Eurasia Group.

Možnosť sabotáže nevylúčila ani dánska premiérka Mette Frederiksenová. Je podľa nej ťažko predstaviteľné, že išlo o náhodu. Šéfka dánskej vlády to dnes uviedla pri slávnostnom sprevádzkovaní plynovodu Baltic Pipe, ktorý sa stane dôležitou trasou na prepravu plynu z Nórska do Dánska a Poľska a ktorý bude schopný dodávať surovinu aj odberateľom v okolitých krajinách.

Cena plynu opäť vyššie

Plynovody Nord Stream sa v posledných mesiacoch stali ohniskom napätia medzi Ruskom a Európou, pričom Rusko je obvinené, že dodávky plynu využíva ako zbraň v snahe získať úľavu od sankcií. Zatiaľ, čo Nord Stream 1 prestal dodávať plyn do Európy „na neurčito“ začiatkom tohto mesiaca, Nord Stream 2 ani nikdy oficiálne neotvorili, pretože Nemecko ho odmietlo certifikovať na komerčnú prevádzku z dôvodu nevyprovokovanej ruskej invázie na Ukrajinu. Medzitým sa funkčný plynovod Nord Stream 1 v súčasnosti nevyužíva na dodávku ruského plynu do Európy po tom, čo Gazprom, ruský plynárenský gigant, uviedol, že došlo k technickej poruche turbíny, ktorú nebolo možné opraviť v dôsledku západných sankcií.

Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa dnes v reakcii na správy o únikoch plynu z potrubia Nord Stream zvyšuje. Kľúčový termínový kontrakt na plyn s dodaním v októbri vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku okolo 16:00 SELČ vykazoval rast o viac ako päť percent na 183 eur za megawatthodinu (MWh). Cez deň cena vystúpila až zhruba na 195 eur za MWh. Nachádza sa tak na niekoľkonásobne vyššej úrovni ako pred rokom, keď sa pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.