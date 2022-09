Ceny ropy sa vrátili k rastu, cena Brentu sa posunula bližšie k 85 USD/barel

dnes 8:16 -

Po pondelkovom prepade na 9-mesačné minimum sa ceny ropy v utorok vrátili k rastu, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k 85 USD za barel (159 litrov). Trhy zareagovali na signály, že zoskupenie ropných producentov OPEC+ by mohlo znížiť produkciu s cieľom zabrániť ďalšiemu prepadu cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.31 h SELČ 84,84 USD (87,95 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 78 centov (0,93 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 74 centov, alebo 0,96 %.

Počas dvoch predchádzajúcich obchodovaní klesla cena Brentu o 7,1 % a cena WTI o 8,1 %. Tlak na ceny ropy vyvinuli na jednej strane rastúca sila dolára a na druhej zvyšujúce sa obavy, že zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk povedie k recesii. To by znamenalo pokles dopytu po rope.

V utorok sa však dolár mierne oslabil, čo ceny ropy podporilo. Navyše, producenti ropy na vývoj v predchádzajúcich dňoch reagovali a naznačili, že by mohli pristúpiť k opatreniam na udržanie cenovej stability. Iracký minister ropného priemyslu Ihsan Abdul Džabbar v pondelok (26. 9.) povedal, že členovia OPEC+ situáciu monitorujú s tým, že je potrebné udržať rovnováhu na trhu.

"Nechceme ani prudký rast cien ropy, avšak ani ich prudký pokles," povedal Džabbar v rozhovore pre irackú televíziu. Aj podľa analytikov by v prípade ďalšieho poklesu cien zoskupenie OPEC+ intervenovalo a objem produkcie znížilo.