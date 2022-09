OECD: Veľkým ekonomikám hrozí kvôli energetickej a inflačnej kríze recesia

Zdroj: ČTK

Foto: getty images

včera 17:42 -

V tomto roku OECD stále očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) o tri percentá, v roku budúcom už ale počíta so spomalením tempa na 2,2 percenta. V júni čakala spomalenie rastu na 2,8 percenta. Organizácia je zvlášť pesimistická vo výhľade v Európe. Tá je najviac priamo vystavená vplyvom vojny na Ukrajine.

Celosvetová produkcia bude budúci rok oproti odhadu z obdobia pred inváziou nižšia o 2,8 bilióna USD, odhaduje teraz OECD. To zodpovedá veľkosti francúzskej ekonomiky.

OECD predpokladá, že rast eurozóny spomalí v budúcom roku na 0,3 percenta z tohtoročných 3,1 percenta. To znamená, že blok 19 krajín platiacich eurom strávi najmenej časť roka v recesii, ktorá sa obvykle definuje ako dva štvrťroky poklesu za sebou. To predstavuje dramatické zhoršenie proti výhľadu z júna, kedy OECD predpokladala, že ekonomika eurozóny budúci rok vzrastie o 1,6 percenta.

Zvlášť nepriaznivo vidí OECD výhľad Nemecka, ktoré je závislé na ruskom plyne. V budúcom roku tam čaká pokles o 0,7 percenta, zatiaľ čo ešte v júni predpokladala rast o 1,7 percenta.

OECD tiež varovala, že ďalšie prerušenie dodávok energií zasiahne rast a zvýši infláciu, najmä v Európe. Tam by to mohlo znížiť aktivitu o ďalších 1,25 percentuálneho bodu a naopak zvýšiť infláciu o 1,5 percentuálneho bodu, čo by mnoho týchto krajín uvrhnúť na celý budúci rok do recesie.

Spojené štáty sú síce menej závislé na dovoze energií ako Európa, dostávajú sa však do útlmu, pretože americká centrálna banka (Fed) zvyšuje úrokové sadzby, aby dostala pod kontrolu infláciu. Rast najväčšej ekonomiky sveta budúci rok podľa odhadu spomalí na 0,5 percenta z tohtoročných 1,5 percenta. V júni pritom OECD čakala, že tento rok HDP v Spojených štátoch vzrastie o 2,5 percenta a budúci rok o 1,2 percenta.

Prísne opatrenia proti šíreniu choroby covid-19 v Číne potom znamenajú, že čínska ekonomika tento rok vykáže rast o 3,2 percenta a budúci rok o 4,7 percenta. Skoršie odhady počítali na tento rok s rastom o 4,4 percenta a na budúci rok o 4,9 percenta.

Napriek rýchlo sa zhoršujúcemu výhľadu popredných ekonomík je podľa OECD v rámci boja s infláciou potrebné ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb . Základné sadzby väčšiny hlavných centrálnych bánk podľa OECD budúci rok prekročia štyri percentá.

Mnoho vlád zvyšuje aj pomoc domácnostiam a firmám s vysokou infláciou. Takéto opatrenia by podľa OECD mali byť zamerané na tých, ktorí ich najviac potrebujú, a mali by byť dočasné, aby sa znížili ich náklady a ďalej neprehlbovali zadlženie. To je kvôli predchádzajúcej pandémii Covid-19 už tak dosť vysoké.