Pomôže zastropovanie cien v boji proti inflácii?

Energetická kríza v Európe podnietila vlády, aby zabezpečili, že veľkí distribútori stanovia cenové stropy na niektoré zo základných spotrebných tovarov. Otázne je, či je cenová kontrola účinným opatrením na kontrolu inflácie a jej účinkov, píše The Conversation.

Maximálne ceny a inflácia

Všeobecný rast cien sa zásadne dotýka tých, ktorí majú v krátkodobom alebo strednodobom horizonte fixné príjmy: mzdárov, dôchodcov atď. Rastúce ceny potravín majú obzvlášť vážne dôsledky na rodiny s najnižšími príjmami a najzraniteľnejšie skupiny, ktoré väčšinu svojho príjmu míňajú na nákup základných tovarov a služieb. Tieto rodiny budú musieť znížiť množstvo alebo kvalitu svojho spotrebného koša s následnými zdravotnými rizikami. Z tohto dôvodu nie je cieľom myšlienky fixácie cien základného potravinového koša obmedziť infláciu, ale chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov pred jej negatívnymi účinkami.

Aké sú riziká cenových stropov?

Uľahčenie dohôd o cenách by mohlo predstavovať správanie, ktoré je v rozpore regulami hospodárskej súťaže. Zákon výslovne zakazuje spoločnostiam dohodnúť sa na stanovení cien, tzv. tajná dohoda. Spoločnosti sú podľa tohto nariadenia povinné prijímať cenové rozhodnutia autonómne a vyhýbať sa vzájomnej koordinácii. Uľahčenie dohôd medzi veľkými operátormi by mohlo vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by skôr či neskôr poškodil spotrebiteľov a zároveň by ponúkol neisté signály na iných trhoch.







Toto opatrenie nediskriminuje na základe príjmu, to znamená, že je prospešné pre všetky rodiny a nielen pre tie najzraniteľnejšie. Z jeho výhod by však bola vylúčená časť zraniteľných spotrebiteľov, čo sú tí, ktorí nenakupujú v super a hypermarketoch, napríklad starší ľudia so zníženou pohyblivosťou alebo ľudia, ktorí žijú na vidieku. Neprospelo by to ani tým, ktorí zo zdravotných dôvodov alebo preferencií nesiahnu po tovare vo zvolenom košíku.



Dôsledky určovania cien alebo obmedzovania zvyšovania cien vytvárajú deformácie na trhoch s predvídateľnými a nepredvídateľnými dôsledkami. Ekonomická teória naznačuje, že zavedenie maximálnej ceny, ktorá je nižšia ako rovnovážna cena na trhu, povedie k zníženiu ponuky alebo kvality produktov. Snahy ochrániť spotrebiteľov pred zvyšovaním cien nájmov sa napríklad prejavili v znižovaní počtu bytov na prenájom alebo v škrtoch investícií do ich údržby (zníženie kvality).



Je potrebné vziať do úvahy, že hlavné reťazce supermarketov nadobudli značný stupeň koncentrácie, čo sa premieta aj do vyššej kúpnej sily. V ich prevádzkach sa predávajú stovky produktov. Výber malého koša produktov za veľmi nízke ceny by teda pravdepodobne nemal znepokojujúci vplyv na ich zisky. V skutočnosti sú ponuky a zľavy súčasťou cenovej stratégie v mnohých z týchto reťazcov. Účinok by mohol byť dokonca nulový, ak by tieto poklesy kompenzovali zvýšením cien iných produktov alebo znížením nákladov.

Malé podniky, veľkí porazení

Toto opatrenie by mohlo mať negatívny vplyv na iných zraniteľnejších prevádzkovateľov, ako sú poľnohospodári alebo malé podniky. V prvom prípade preto, lebo kúpna sila veľkých obchodov by im umožnila stlačiť ceny pôvodu produktov v košíku smerom dole. Pekárne, zeleninári, mäsiari..., by museli dokázať konkurovať lacným výrobkom. Preto treba cenovú intervenciu veľmi obozretne zvážiť a dôkladne zmerať možné deformácie, ktoré môže na trhoch spôsobiť.

To nás vedie k potrebe skúmať príčiny rastu cien potravín, okrem nárastu energií a surovín. A ak existujú náznaky, že je to spôsobené zneužívaním alebo neefektívnosťou fungovania potravinového reťazca, je tu priestor na odporúčania alebo uvalenie sankcií. Ochrana zraniteľných domácností je povinnosťou každej vyspelej spoločnosti a základom moderného sociálneho štátu. Na tento účel je potrebné navrhnúť prerozdeľovacie opatrenia, ktoré budú účinné a spravodlivé a dostatočne flexibilné, aby mohli rýchlo reagovať na neočakávané neúspechy. Avšak cenová kontrola by sa nemala považovať za jednu z nich.