Víťazstvo krajnej pravice v Taliansku: Čo to znamená pre Európu?

Zdroj: CNBC;ČTK

Foto: TASR/AP;SITA/AP

včera 16:17 -

Aliancia zložená zo strany Fratelli d’Italia (Bratia Talianska) Giorgia Meloniho, ako aj pravicovej strany Lega (Liga) Mattea Salviniho a stredopravej strany Silvia Berlusconiho Forza Italia si pripíše volebné víťazstvo. Otvára sa priedstor pre najpravicovejšiu vládu, akú Rím videl od druhej svetovej vojny, a fašistického vodcu Benita Mussoliniho, upozorňuje CNBC.



Ako samostatná strana získala krajne pravicová Fratelli d’Italia (alebo Bratia Talianska) ďaleko viac hlasov než jej koaliční partneri. Tento úspech znamená, že Giorgia Meloniová sa pravdepodobne stane ďalšou talianskou premiérkou a prvou líderkou krajiny. Pri vyhlásení predbežných výsledkov Meloniová hovorila o potrebe zjednotiť Taliansko a povedala, že strana bude „vládnuť pre všetkých“ a „nezradí“ dôveru krajiny.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa zatiaľ ešte nevyjadrila k víťazstvu ďalšej pravicovej frakcie v Európe, len dva týždne po švédskych voľbách, kde krajná pravica získala najväčší podiel hlasov. "Taliansky ľud sa rozhodol vziať osud do vlastných rúk zvolením vlády vlastencov a zástancov národnej zvrchovanosti," uviedla krajne pravicová politička Le Penová. Podľa jej straníckeho kolegu Jordana Bardellu Taliani dali "lekciu pokory" Európskej komisii a Bruselu.

Na twitteri Meloniovej zablahoželal poľský premiér Morawiecki. "Gratulujem Giorgii Meloniovej k jej víťazstvu vo voľbách v Taliansku," napísal v angličtine český premiér Fiala. Poľská strana Právo a spravodlivosť (PiS) aj česká ODS sú súčasťou Strany európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorej Meloniová predsedá. K volebnému víťazstvu zablahoželal Meloniovej aj maďarský premiér Viktor Orbán. "Bravo, Giorgia! Viac ako zaslúžené víťazstvo," uviedol na facebooku Orbán, ku ktorému je Meloniová svojim politickým štýlom často prirovnávaná. Dobré vzťahy pestuje šéf maďarskej vlády aj s Matteom Salvinim a Silviom Berlusconim, ktorých strany sú súčasťou víťazného pravicového bloku. Mnohí v Európskej únii hľadia s obavami na možný vznik neliberálnej a euroskeptickej osi Rím-Budapešť-Varšava, pripomína agentúra DPA.



Kto je skutočná Meloniová?

Ako to dopadne, najmä pokiaľ ide o Európsku úniu, je aktuálnou otázkou pre analytikov. Podľa nich najbližšie týždne a mesiace určia, „ktorá Meloniová“ bude vládnuť. Či to bude pro-NATO, proukrajinský atlanticista, alebo politický renegát, ktorý vyjadril ochotu napadnúť pravidlá EÚ, podobne ako ďalší z euroskeptickej pravice.

Analytici zatiaľ nevedia odhadnúť, nakoľko Meloniová potiahne Taliansko doprava. Poznamenávajú, že kým na jednej strane si Meloniová vybudovala blízky vzťah s odchádzajúcim premiérom Mariom Draghim, ktorý v júli odstúpil po tom, čo sa mu nepodarilo zjednotiť krehkú koalíciu okolo svojej hospodárskej politiky, na strane druhej sa nedokázala úplne zbaviť svojich starých súputníkov. Podľa americkej stanice CNN má Meloniová šancu sa stať "najviac krajne pravicovou ministerskou predsedníčkou od čias (diktátora Benita) Mussoliniho". Meloniová vedie stranu, ktorá vychádza z Talianskeho sociálneho hnutia (MSI). V tejto strane sa v povojnovom Taliansku angažovali ľudia, ktorí pociťovali nostalgiu po fašistickom režime, a MSI dlho viedol bývalý vysoký predstaviteľ kolaborantskej Republiky Saló a šéf režimného antisemitského časopisu La difesa della razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante. Samotná Meloniová odmietla, že by bola fašistkou, a svoje zoskupenie prirovnala k britskej Konzervatívnej strane a republikánom v USA.





Fratelli d’Italia zaznamenala od svojho založenia v roku 2012 raketový nárast popularity, keď sa spojila s časťou talianskej verejnosti, ktorú spájala otázka imigrácie, ekonomiky, pracovných miest a životnej úrovne. Tieto pretrvávajúce výzvy pre Taliansko (a vlastne pre celú Európu) sa strana zaviazala riešiť. Bratia Talianska aj jej koaličný partner Liga sú vo svojom jadre nacionalistické strany a v minulosti predložili rôzne euroskeptické návrhy, dokonca v jednej fáze obhajovali opustenie eura (hoci ich postoj sa odvtedy zmiernil k tejto téme zmenil). Fratelli d’Italia sa zasadzovala za zoštíhlenú, menej byrokratickú EÚ a presadzovala nadradenosť talianskeho práva v domácich otázkach. Strana tiež uviedla, že sa bude snažiť opätovne prerokovať fondy obnovy od EÚ, čo je približne 200 miliárd eur vo forme pôžičiek a grantov, vzhľadom na nekontrolovateľnú infláciu a prudko rastúce účty za energiu v dôsledku vojny na Ukrajine.



Pomer dlhu Talianska k HDP je druhý najvyšší v eurozóne

Ettore Greco, výkonný viceprezident Istituto Affari Internazionali, pre CNBC povedal, že Meloniová dokázala zmierniť svoju niekdajšiu protieurópsku rétoriku, ale môže mať problém nadviazať dobrý vzťah so svojimi náprotivkami v rámci bloku. „Dlhé roky viedla kampaň na platforme, ktorá bola veľmi kritická voči EÚ, z času na čas dokonca obhajovala odchod Talianska z eura, ale teraz zmenila svoj postoj, čo v istom zmysle odráža túto silne rozšírenú podporu únie v Taliansku,“ povedal pre CNBC.

Podľa Greca bude musieť nájsť spôsob, ako vytvoriť fungujúci a efektívny vzťah s EÚ v mnohých zložitých oblastiach, ako je hospodárska politika, pretože zastupuje koalíciu a stranu, ktoré boli vždy za iné pravidlá, najmä tie rozpočtov. To by ale mohlo spôsobiť rozpory, najmä ak sa ekonomická situácia zhorší. A pokiaľ ide o zahraničnú politiku, v rámci pravicovej koalície by mohlo dôjsť k určitému vnútornému rozkolu. Zatiaľ čo Fratelli d’Italia zastáva proti Rusku prokyjevský a sankčný postoj, Lega a Forza Italia sú ambivalentné, pokiaľ ide o potrestanie Moskvy. Berlusconi z Forza Italia dokonca minulý týždeň zašiel tak ďaleko, že chválil ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho inváziu na Ukrajinu. Podľa jeho slov to Putin urobil preto, aby do Kyjeva dosadil „slušných ľudí“.

Nepredvídateľná povaha tejto novej pravicovej koalície určite znervózňuje predstaviteľov EÚ a Brusel už podľa všetkého začal preventívne varovať Taliansko, aby úniu príliš nenapádalo. Počas návštevy Princetonskej univerzity minulý týždeň dostala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová otázku, či má nejaké obavy z volieb v Taliansku. Odpovedala, že ak sa vzťahy uberú „zlým smerom“, potom má EÚ „nástroje“ na riešenie takýchto kríz, čo zrejme naznačuje, že ak by Taliansko porušilo európske zmluvy, mohlo by podobne ako Maďarsko, skončiť s obmedzeným financovaním zo strany EÚ.