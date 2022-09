Najnižšia hodnota od januára: Cena americkej ropy sa prepadla pod hranicu 80 USD za barel

Zdroj: TASR

Konkrétne cena barelu (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa do 15.05 h SELČ znížila o 4,19 % na 79,99 USD (80,93 eura). A cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 3,59 % na 87,21 USD za barel.



WTI tak smeruje k poklesu aj za celý týždeň, už štvrtýkrát po sebe, po tom, ako americký Federálny rezervný systém (Fed) opäť zvýšil kľúčový úrok o 75 bázických bodov a vyslal svoj najjasnejší signál, že je ochotný tolerovať recesiu v USA ako kompromis za opätovné získanie kontroly nad infláciou. Aj centrálne banky v Spojenom kráľovstve a Nórsku tento týždeň zvýšili úrokové sadzby.



"Obavy z tvrdého pristátia pre americkú ekonomiku a naprieč globálnou ekonomikou prenikajú do systému," uviedol John Kilduff, zakladajúci partner spoločnosti Again Capital. Používanie úrokových sadzieb ako "palice na globálnu ekonomiku" môže obmedziť ekonomickú aktivitu do ochromujúcej miery, preto badať výpredaje, dodal.



Ropa je na ceste aj k prvej kvartálnej strate za viac ako dva roky. Ceny tlačí nadol aj stúpajúci dolár, pričom dolárový index dosiahol v piatok rekordné maximum. To spôsobuje, že komodity sú pre investorov, ktorí platia inými menami, drahšie.



Ak bude ropa ďalej klesať, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) môže byť nútená znížiť produkciu. Skupina a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa začiatkom tohto mesiaca dohodli na prvom znížení ponuky za viac ako rok.



A ďalšie otrasy na trhu by mohol spôsobiť hroziaci zákaz ruskej ropy vo väčšine Európskej únie (EÚ). Členské štáty bloku sa snažia tiež dosiahnuť politickú dohodu o cenovom strope pre ruskú ropu. Tento tlak nabral na intenzite po tom, ako prezident Vladimir Putin tento týždeň oznámil mobilizáciu, čím sa vyostrí vojna na Ukrajine.