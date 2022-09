Francúzsko sa pripravuje znárodniť svoj jadrový priemysel

Zdroj: OilPrice.com

Spoločnosť EDF už varovala investorov, že jej hlavné zisky budú tento rok výrazne zasiahnuté, plánovanú stratu vyčíslila na neuveriteľných 29 miliárd eur. Táto obrovská strata je spôsobená sériou nešťastných udalostí, ktoré viedli k odstaveniu viac ako polovice z 56 reaktorov EDF.



Francúzsky jadrový sektor zasiahlo viacero problémov v najhoršom možnom čase. Odvetvie sa v dôsledku pandémie Covid-19 musí vyrovnať s množstvom oneskorení a odstávok, „sériou problémov s údržbou vrátane korózie na niektorých starnúcich francúzskych reaktoroch, problémov v štátom kontrolovanej energetickej skupine EDF a roky trvajúcej absencii významných nových investícií,“ uviedol v lete Financial Times. Počas niekoľkých mesiacov od tejto správy sa situácia ešte zhoršila, pretože veľké sucho spôsobilo, že rieky v celej Európe vyschli a niektoré francúzske a švajčiarske jadrové elektrárne zostali bez dostatočného množstva vody na chod chladného systému.







Výsledkom je, že produkcia jadrovej energie vo Francúzsku je na historickom minime. Toto je hlavný problém pre národ, ktorý získava asi 70 % svojej energie z jadrovej energie. Vo všeobecnosti je Francúzsko čistým vývozcom energie vďaka svojmu robustnému a doteraz spoľahlivému jadrovému sektoru. Teraz je nútené dovážať energiu na historicky napätom trhu. Európsky kontinent prežíva krízu prudkého rastu cien energií kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. Európska únia pracuje na tom, aby sa odstrihla od svojej veľkej závislosti na ruských fosílnych palivách s úmyslom zaviesť energetické sankcie na Kremeľ. V reakcii na to ruský Gazprom na neurčito prerušil dodávky zemného plynu na kontinent prostredníctvom plynovodu Nord Stream 1 s odvolaním sa na svoje vlastné, podozrivo načasované, problémy s údržbou.



Načasovanie francúzskeho jadrového kolapsu je o to tragickejšie v dôsledku politických ťahaníc s Ruskom. Francúzsko je už dlho svetovým lídrom s najvyššou produkciou jadrovej energie na obyvateľa a zápalom pre rozvoj jadrovej energie na podporu energetickej bezpečnosti v ére klimatických zmien. Francúzsko nebolo žiadnym podstatným spôsobom viazané na nebezpečné spoliehanie sa na dovoz ruského plynu, v skutočnosti sa mohlo vďaka jadru pýšiť energetickou nezávislosťou. Ale teraz, práve v čase, keď to bolo najviac potrebné, sa francúzskemu jadrovému programu zachrániť situáciu nepodarilo.



Teraz sa francúzska vláda chystá urobiť ponuku na úplné odkúpenie EDF, aby prevzala kontrolu nad spoločnosťou. Očakáva sa, že francúzska vláda v nadchádzajúcich týždňoch vyhlási verejnú súťaž na zvyšných 16 % spoločnosti, ktorú ešte nevlastní, aby mohla jednostranne (a v tichosti) prijímať rozhodnutia týkajúce sa výstavby nových reaktorov a riešenia nespočetných problémov existujúcej flotily. Spoločnosť EDF uviedla, že plánuje uviesť do prevádzky svoju plnú flotilu začiatkom budúceho roka. Aby sa tak stalo, bude sa musieť už aj tak značne zadlžená spoločnosť oveľa viac zadlžiť v čase, keď už je pod drobnohľadom kvôli prevádzkovým chybám a prehliadnutiam. Problémy vo Francúzsku napokon vôbec nie sú problémom jadrovej energie, ale skôr problémom zlého riadenia.