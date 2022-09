Erdogan: Inflácia, ktorá dosiahla v Turecku 80 %, do konca roka klesne, som ekonóm

Zdroj: CNBC;TASR

Turecká centrálna banka opäť prekvapila trhy svojím štvrtkovým rozhodnutím znížiť svoju kľúčovú úrokovú sadzbu napriek tomu, že inflácia v krajine vyskočila nad 80 %.



Tvorcovia menovej politiky v krajine sa rozhodli pre zníženie o 100 bázických bodov. Turecko už v auguste znížilo sadzby o 100 bázických bodov a koncom roka 2021 postupne znižovalo úrokové sadzby o 500 bázických bodov, čím vyvolalo menovú krízu.



Vo vyhlásení centrálnej banky sa podľa Reuters uvádza, že “aktualizovaná úroveň politiky je primeraná súčasnému výhľadu”. Banka uviedla, že zníženie je nevyhnutné, keďže rast a dopyt sa naďalej spomaľujú, a tiež citovala „stupňujúce sa geopolitické riziko“. Uviedla, že trhy by mali na základe prijatých opatrení očakávať „začatie procesu dezinflácie“, napísala agentúra Reuters. „Kľúčové indikátory za 3. štvrťrok naďalej ukazujú, že ekonomická aktivita stráca dynamiku v dôsledku klesajúceho zahraničného dopytu," uviedol politický výbor banky. „Je dôležité, aby sa udržali podporné finančné podmienky, aby sa zachovala dynamika rastu priemyselnej výroby a pozitívny trend v zamestnanosti," dodal výbor.



Smerovanie politiky už dlhodobo prekvapuje investorov a ekonómov, ktorí tvrdia, že odmietnutie sprísniť politiku je výsledkom politického tlaku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý už dlhšie odmieta rast úrokových sadzieb. Trvá na tom, že cestou ako znížiť infláciu je zníženie sadzieb a nie ich zvýšenie. Erdogan od roku 2019 odvolal troch guvernérov centrálnej banky, ktorí sa pokúsili o konvenčnejší ekonomický kurz. Niekoľkomesačná kampaň za neustále znižovanie sadzieb, keďže turecký obchodný deficit a deficit bežného účtu klesajú a jeho devízové rezervy tiež, namiesto toho poslala tureckú menu do viacročného kolapsu.







Líra k dnešnému dňu v porovnaní s dolárom stratila viac ako 27 % svojej hodnoty a za posledných päť rokov 80 %. Po oznámení rozhodnutia banky o sadzbe mena klesla o štvrť percentuálneho bodu a obchodovala sa na rekordnom minime 18,379 za dolár.



Ďalšie nebezpečenstvo pre líru

Mnohí ekonómovia predpovedajú ďalší pokles líry. Spoločnosť Capital Economics so sídlom v Londýne vidí jej pokles na 24 oproti doláru do marca 2023. „Priestor pre ďalšie uvoľňovanie je čoraz obmedzenejší kvôli tlaku, ktorý to vytvára na líru a reálne sadzby,“ povedal pre CNBC Liam Peach, hlavný ekonóm spoločnosti pre rozvíjajúce sa trhy. „Turecko má taký veľký deficit bežného účtu a stalo sa závislým od prílevu zahraničného kapitálu, aby to financovalo. Devízové rezervy v Turecku sú také nízke, že centrálna banka naozaj nie je schopná zasiahnuť,” povedal s tým, že v určitom bode dôvera klesne natoľko, že tieto životne dôležité prílevy pravdepodobne vyschnú. „Ďalšie znižovanie úrokových sadzieb sťažuje Turecku prilákanie týchto kapitálových tokov,” varoval Peach.



Erdogan ale zostáva optimistický a predpovedá, že inflácia do konca roka klesne. „Inflácia nie je neprekonateľná ekonomická hrozba. Som ekonóm,” povedal prezident, ktorý vzdelaním ekonóm nie je.