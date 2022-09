Ceny leteniek z Ruska narástli niekoľkonásobne

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 17:17 -

Putin vo svojom prejave oznámil, že na "špeciálnu vojenskú operáciu" bude potrebných 300 000 záložníkov, pričom minister obrany krajiny Sergej Šojgu spresnil, že budú povolaní len tí, ktorí majú skúsenosti ako profesionálni vojaci, a že nebudú potrební študenti a ľudia, ktorí už slúžili ako branci.



Veľké množstvo krajín zakázalo pristávanie lietadiel priamo z Ruska, vrátane USA, Spojeného kráľovstva a väčšiny kontinentálnej Európy, stále sú však krajiny, ktoré sa považujú za sympatizujúce s Ruskom, ktoré by ľuďom umožnili cestovať. Lety do týchto krajín sa rýchlo sa vypredávajú. Priame lety z Moskvy do tureckého Istanbulu a Jerevanu v Arménsku sa podľa údajov Aviasales, ako informovala agentúra Reuters, v stredu vypredali.



Ekonomický let do hlavného mesta Jerevan na štvrtok stojí 1 117 libier (1 267 USD), informuje CNBC. Cesta by zvyčajne stála medzi 120 a 185 GBP, čo je podľa údajov spoločnosti Google približne deväťkrát drahšie ako bežné cestovné. Lety do Istanbulu zvyčajne stoja od 240 do 320 £, ale najlacnejší let je na 13 hodín 35 minút za 1 008 £ s Azerbaijan Airlines. Najdrahšia letenka je za 7 904 libier s Emirates cez Dubaj.







Na stredu alebo štvrtok nie sú k dispozícii žiadne letenky do Belehradu, ale najlacnejší let do hlavného mesta Srbska na piatok je za 2 529 £. Rovnaký let zvyčajne stojí medzi 730 a 1 700 £.



Let do Tel-Avivu v Izraeli z Moskvy by za normálnych okolností stál medzi 350 a 570 £, no najlacnejší let dnes vyjde na 1 398 £.

Podľa informácií služby Google Trends po Putinovom oznámení došlo aj k nárastu počtu ľudí, ktorí vyhľadávali Aviasales, najobľúbenejšiu ruskú stránku na rezerváciu letov.