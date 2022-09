Potrebujeme okamžitý plán pomoci pre slovenský priemysel

dnes 16:18 -

Súčasná situácia na trhu s energiami je natoľko vážna, že slovenská vláda by mala po vzore Českej republiky, ale aj ďalších štátov EÚ, urýchlene predstaviť vlastný plán pomoci priemyslu aj ohrozeným skupinám obyvateľstva. Myslí si to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a vyzýva kabinet na bezodkladné zavedenie podpornej schémy pomoci pre slovenské priemyselné podniky.

Asociácia upozorňuje, že aktuálne ceny energií sú pre podniky likvidačné. Kým pred dvoma rokmi stála elektrina 50 eur za MWh a plyn približne 20 eur za MWH, obidve komodity tento rok zdraželi 10 až 12-násobne. Pripomína prvé negatívne príklady podnikov Slovalco a OFZ, ktoré boli nútené zavrieť výrobu.

"Samozrejme, že vysoké ceny elektrickej energie pociťujú ako prvé vysoko energeticky náročné spoločnosti, keďže energie tvoria veľkú časť ich výrobných nákladov. Problémy ale začínajú mať už aj fabriky z chemického, sklárskeho, strojárskeho, automobilového či potravinárskeho priemyslu," zhodnotil generálny sekretár APZD Andrej Lasz.

Vláde vytkol, že namiesto prijatia potrebných riešení komunikuje, že sa prispôsobíme riešeniam z Bruselu. Návrhy smerujúce k významnej reforme trhu s elektrinou, podľa ktorých by plyn už nemal mať tak významný vplyv na cenu elektriny, priemyslu podľa APZD určite pomôžu. Ich konečná podoba však bude vznikať ešte niekoľko týždňov.

"Česká republika opatrenia pre podporu priemyslu i obyvateľstva prijala, a to napriek tomu, že je predsedajúcou krajinou EÚ. To nám jasne naznačuje, že pasívne čakať na prijatie spoločného európskeho riešenia nie je racionálne. Je to hazard vedúci k zatváraniu ďalších spoločností, recesii a hromadnému prepúšťaniu," upozornil prezident APZD Alexej Beljajev.

Slovenskú vládu preto asociácia žiada o okamžité otvorenie národných schém, ktoré by firmám kompenzovali zvýšené náklady za energie. Opatrenia by mohli byť financované z nevyčerpaných štrukturálnych fondov, z Plánu obnovy a odolnosti SR alebo z Envirofondu. Apeluje tiež na schválenie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá stanoví predvídateľné podmienky fungovania Envirofondu, porovnateľné s ostatnými priemyselnými krajinami EÚ.