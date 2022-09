R. Raši hovorí o klientelizme na MIRRI, poukázal na dlhy strany Za ľudí (2)

dnes 16:18 -

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši vyzval ministerku investícií Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby zrušila zmluvu rezortu so spoločníkom osôb, ktorým jej strana dlhuje financie. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že produkt zákazky by sa dal urobiť aj lacnejšie, ako hovorí zmluva. Naznačil pochybnosti o klientelizme zo strany Remišovej. Ministerka sa voči jeho vyjadreniam ohradila, súťaž označila za transparentnú.

"Strana Za ľudí má obrovské dlhy voči dvom pánom, ktorí sú spolumajitelia firmy Nay," uviedol Raši. Ozrejmil, že s touto spoločnosťou sa v máji zlúčila firma NayTrolabs, ktorej konateľom je Dušan Duffek. "Zhodou náhod práve iná firma Dušana Duffeka získala viac ako miliónovú zákazku za organizovanie 20 hackathonov, súťaží nápadov, pre Remišovej ministerstvo v čase, keď má strana Za ľudí problém so splácaním pôžičky," skonštatoval Raši.

Tieto súťaže sa však podľa neho dali urobiť aj lacnejšie. Ministerku preto vyzval, aby ukázala, ako sa reálne splácajú dlhy jej strany, a aby zrušila spomínanú zmluvu rezortu.

Remišová označila Rašiho tvrdenia za klamstvá a konšpirácie. Tvrdí, že jej rezort vypísal transparentnú verejnú súťaž na organizovanie hackathonov, prihlásili sa štyri firmy a v zmysle zákona vyhrala ponuka s najnižšou cenou. "Firma, ktorá súťaž vyhrala, nemá absolútne nič spoločné so stranou Za ľudí. Navyše, ide o rámcovú zmluvu do roku 2026, pričom daná suma sa nemusí ani vyčerpať," uviedla pre TASR. Čo sa týka financovanie strany, väčšinu záväzkov už podľa slov Remišovej riadne splatila.

Vicepremiérka tvrdí, že Raši a jeho stranícky líder Peter Pellegrini sa snažia na ňu "nájsť špinu", pretože im "stopla ich šafárenie v IT a eurofondoch". "Keďže reálnu špinu na mňa nevedia nájsť, tak sa ju snažia vymyslieť," reagovala a pripomenula kauzy v oblasti IT za predchádzajúcich vlád.