Rusko čiastočne mobilizuje, ceny ropy vzrástli takmer o 2,5 %

Ceny ropy vyskočili v stredu takmer o 2,5 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 93 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina vyhlásiť čiastočnú mobilizáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 12.24 h SELČ 92,78 USD (92,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,16 USD (2,38 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 85,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,02 USD alebo 2,41 %.

Putin v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku. Oznámil to vo svojom prvom príhovore národu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.

Tento krok ešte zhoršil situáciu v regióne a zvýšil obavy o dodávky ropy a plynu. Ako uviedol komoditný analytik z ING Warren Patterson, "rozhodnutie (Putina) povedie pravdepodobne k ďalším výzvam na ešte tvrdšie sankcie Západu voči Rusku".