Odberateľ elektriny a plynu má mať lepšie postavenie pri prerušení dodávok

dnes 12:33 -

Právne postavenie odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny alebo plynu by sa malo zlepšiť. Zabezpečiť by to mala novela zákona o energetike, ktorú v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania. Právnu normu predložili poslanci Katarína Hatráková (nezaradená) a Miloš Svrček (Sme rodina). Účinnosť navrhujú od 1. januára 2023.

Na základe novely zákona by malo dôjsť k predĺženiu minimálnej lehoty na novú splatnosť nedoplatku z desiatich na 30 pracovných dní. Nanovo by sa malo ukotviť tiež počítanie lehoty, a to tak, že lehota 30 pracovných dní sa počíta odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku. Ukotviť by sa mala aj právna istota, pokiaľ ide o dôkaz o odoslaní upozornenia o neuhradení záväzku tak, že upozornenie o neuhradení má mať písomnú formu a má byť odoslané s využitím poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi.

Zároveň by sa mali rozšíriť náležitosti upozornenia o informácie pre odberateľa s cieľom ho nasmerovať na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohli odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny.

Ukotviť by sa podľa návrhu mala aj povinnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky.