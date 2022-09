Čierna streda: Začiatok trhov, ktoré politikom hovorili, čo majú robiť

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:21 -

Čiernou stredou sa označuje deň, keď trhy úspešne stavili proti sile britskej vlády podporiť britskú libru. Týkalo sa to mechanizmu výmenných kurzov (ERM), rámca vytvoreného Európskym hospodárskym spoločenstvom v roku 1979 na udržanie mien svojich členov v „obchodnom pásme“ podobných hodnôt. Ak nejaká mene hrozilo porušením svojho pásma, centrálna banka musela zasiahnuť. Tento predchodca eura bol navrhnutý tak, aby sa vyhol prudkým menovým výkyvom a vysokej inflácii, a roky sa mu darilo celkom dobre, informuje portál The Conversation.



Pôvodne sa do mechanizmu pripojilo osem krajín: Francúzsko, Západné Nemecko, Belgicko, Luxembursko, Írsko, Dánsko, Taliansko a Holandsko. Západonemecká marka (DM) ako tradične silná mena v krajine s nízkou a stabilnou infláciou fungovala ako faktická kotva. Francúzsko dokonca vytvorilo novú frázu pre vplyv ERM na svoju národnú menu. „Frank fort“ alebo „silný frank“ nebol len poctou silnej kotve, ale aj drzým odkazom na finančné srdce Nemecka.



Na scénu vstupujú Briti

Briti v 80. rokoch zostali mimo ERM, pretože Margaret Thatcherová nechcela, aby bola menová politika podriadená Bruselu. Keď v októbri 1990, v posledných dňoch svojho premiérovania, konečne súhlasila so vstupom, zablokovala libru v kurze 1,00 £ = 2,95 DM plus mínus 6 %, čo znamená, že sa mohla pohybovať medzi 2,77 a 3,13 DM. Krajina však práve vstúpila do recesie. S vysokou infláciou, vysokými úrokovými sadzbami, vysokými deficitmi štátneho rozpočtu, kolabujúcim trhom s nehnuteľnosťami a nízkou konkurencieschopnosťou začali obchodníci čoraz viac pochybovať o schopnosti Bank of England ubrániť minimálnu hranicu 2,77 DM.



Aby toho nebolo málo, západonemecký premiér Helmut Kohl veľkoryso ponúkol prevodný kurz 1:1 pre východných Nemcov, ktorí po znovuzjednotení Nemecka v roku 1990 previedli východonemecké marky na tie západonemecké. To podnietilo infláciu v Nemecku a Bundesbanka reagovala zvýšením úrokových sadzieb. Nemecká marka v dôsledku toho posilnila, čo libre a iným menám sťažilo udržať sa v ich pásmach. Napriek tomu sa Thatcherovej nástupca John Major zaviazal brániť libru za každú cenu. Boli to ešte dni, keď rozhodnutia o úrokových sadzbách nakoniec prijímala vláda a nie Bank of England.



Po týždňoch rastúceho tlaku bola Bank of England ráno 16. septembra 1992 nútená neočakávane zvýšiť úrokové sadzby z 10 na 12 %. Sadzby boli na týchto úrovniach v rokoch 1988-91, aby pôsobili proti boomu, ale zvýšenie bolo to posledné, čo ekonomika počas recesie potrebovala.



Obchodníci s menami neboli presvedčení, že zvyšovanie sadzieb bude fungovať, a zdvojnásobili svoje stávky, že pásmo neudrží. A aj keď banka v to popoludnie zúfalo oznámila, že zvýši úrokové sadzby na 15 %, libru neoživila. O 19:00 sa hra skončila: kancelár Norman Lamont oznámil, že Británia opúšťa ERM.







Libra sa vrátila k „plávajúcemu kurzu“. Presnejšie povedané, klesla ako kameň na dno v nasledujúcich týždňoch z úrovne nad 2 USD pod 1,50 USD. Celá táto udalosť zasadila vládnucim konzervatívcom obrovskú ranu na dôveryhodnosti. George Soros, popredný obchodník s menami, údajne stavení proti libre zarobil jednu miliardu libier.



Nezávislosť centrálnej banky

Čierna streda sa dá zaradiť do zoznamu zlomových momentov súčasnej britsko-európskej politickej histórie, ako je odstúpenie od eura, neprihlásenie sa do schengenského priestoru voľného pohybu osôb a, samozrejme, Brexit. Z ekonomického hľadiska sú však jej dôsledky pravdepodobne jedinečné. Kríza, v rámci ktorej sa pod tlak dostali aj talianske, švédske a fínske meny, viedla ku konsenzu, že centrálne banky by sa mali osamostatniť od svojich vlád a zamerať sa na infláciu a v podstate na nič iné.



Bank of England sa oficiálne stala zodpovednou za cielenie inflácie v októbri 1992, predtým ako získala nezávislosť v roku 1997. Európska centrálna banka (ECB), po vzore najmä Bundesbanky, sa od svojho vzniku v roku 1999 zameriavala len na cielenie inflácie a mnohé ďalšie ju nasledovali.



Ale skutočným dedičstvom čiernej stredy je, že to bol deň, keď štát bojoval s trhmi a trhy vyhrali. Finančné trhy sa chopili moci a odvtedy sa ich len málokto odvážil napadnúť. Je ľahšie si predstaviť koniec sveta ako koniec vlády trhov. Čierna streda je historický deň, ktorý by mal symbolizovať nadvládu trhov nad štátmi a demokraciami.