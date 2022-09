Nová výrobná hala v areáli Kovosmaltu bude menšia, mesto Fiľakovo súťaž opakuje

dnes 16:16 -

Mesto Fiľakovo vyhlásilo nové verejné obstarávanie na dodávateľa revitalizácie priemyselného areálu bývalého Kovosmaltu. Projekt, ktorý počíta s výstavbou priestorov na novú výrobu a vznikom desiatok pracovných miest, sa predražil v dôsledku rastu cien stavebných materiálov, plochu novej výrobnej haly tak musela samospráva znížiť na polovicu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

O pokračovaní projektu napriek zdražovaniu v stavebníctve rozhodli na začiatku augusta poslanci mesta. Pôvodný návrh revitalizácie priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste však musela samospráva okresať. Nová výrobná hala bude o polovicu menšia, vzniknúť by tak malo aj o polovicu menej nových pracovných miest, a to 25 až 30. "Do budúcna bude možné výrobu rozšíriť, napríklad prostredníctvom haly zo sendvičových panelov," poznamenala Kovácsová.

Náklady na realizáciu projektu odhadovalo mesto v časoch jeho vzniku v roku 2017 na 2,1 milióna eur, minulý rok sa však odhadovaná suma vyšplhala na 4,1 milióna eur. Najnižšia ponuka, ktorú mesto obdržalo vo verejnom obstarávaní z prvej polovice tohto roka, nakoniec predstavovala takmer 5,4 milióna eur. Samospráva predpokladá, že zmenšením výrobnej haly dokáže náklady na projekt znížiť na hranicu štyroch miliónov eur.

Na financovanie projektu získalo mesto Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu, dva milióny plánuje hradiť z dlhodobého investičného úveru. Ďalších 400.000 eur samospráve poskytol Banskobystrický samosprávny kraj, o pomoc s chýbajúcimi finančnými prostriedkami žiadalo Fiľakovo neúspešne i štát.

Lehota na predkladanie ponúk v rámci aktuálneho verejného obstarávania platí do 11. októbra. Samospráva už skôr avizovala, že s prácami musí začať najneskôr v októbri, to však podľa hovorkyne mesta platilo v prípade realizácie projektu v plnom rozsahu.

"V odsúhlasenej oklieštenej verzii má ešte samospráva časovú rezervu na vysúťaženie dodávateľa. Práce by sa mali rozbehnúť v novembri. Platí, že projekt musí byť dokončený do októbra 2023," vysvetlila Kovácsová.