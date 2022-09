Pohreb kráľovnej Alžbety II. lámal rekordy sledovanosti, pre britské televízie bol však stratový

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 12:30 -

Z úcty ku kráľovnej a v súlade so želaním Buckinghamského paláca sa britské médiá po úmrtí panovníčky dohodli, že na rôzne dlhú dobu vyradia zo svojich programov a stránok reklamu. Prvé reklamné ticho panovalo v Británii od štvrtkového úmrtia Alžbety II. do konca nasledujúceho víkendu. Najmä vo verejnom priestore inzerciu nahradili portréty kráľovnej. Počas pracovného týždňa sa reklama na niektorých miestach obnovila, pri pondelňajšom pohrebe ale opäť zmizla.

Udalosť, ktorá akoby sa nestala

"Hovoríme o strate miliónov a miliónov libier z reklamy pre majiteľov médií," uviedol jeden z vedúcich pracovníkov britskej mediálnej agentúry. "Je to niečo ako masová mediálna udalosť, ktorá sa z komerčného pohľadu nikdy nestala," poznamenal.

Nepretržité spravodajstvo z pohrebu prinášala nielen verejnoprávna BBC, ale tiež stanica Sky, Channel 4 a Channel 5. Aspoň časť spravodajstva by podľa odhadov serveru Express mohli sledovať až štyri miliardy ľudí po celom svete, čo by bol rekord. Kráľovná sa stala mediálnou hviezdou už pri svojej korunovácii v roku 1953, ktorú na obrazovkách sledovalo 27 miliónov ľudí, píše server.

Sledovanosť možno prekonala aj slávny futbalový zápas

Sledovanosť pohrebu by podľa Guardianu mohla prekonať aj dve doteraz najpopulárnejšie udalosti, ktorými bol pohreb princeznej Diany v roku 1997 a víťazstvo Anglicka na majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré sa konali v lete 1966 v Londýne. Sledovanosť navyše umocní štátny sviatok a voľno, ktoré na dnešok Londýn vyhlásil.

Pre noviny smrť kráľovnej znamenala obrovský nárast predaja, pretože trucujúci si obstarávali pamätné tlačené vydania. Vydavatelia sa po zverejnení správy vo štvrtok večer predháňali vo zvyšovaní nákladu piatkových vydaní, aby uspokojili očakávaný nárast dopytu.

Noviny s historickými nárastmi predaja

"Je zrejmé, že celkový objem predaja už nie je taký, aký býval. Ale proporcionálne to bol jeden z najväčších nárastov, aký sme kedy zaznamenali, "uviedol člen vedenia nemenovaných novín citovaný Guardianom. Proporčný nárast bol podľa neho bezpochyby vyšší ako doteraz komerčne najúspešnejšie udalosti, vrátane svadby princa Williama a Kate v roku 2011, úmrtia Margaret Thatcherovej alebo brexitu.

Spoločnosť Newsquest vydáva 160 regionálnych denníkov a jej riaditeľ Henry Faure Walker odhaduje, že v piatok po úmrtí kráľovnej sa predalo o 25 až 35 percent viac ako v iné piatky. Na mnohých miestach sa špeciálne čísla vypredali a tak si Faure Walker sľubuje dobré zisky aj od utorkovej edície po pohrebe.

Rekordné zisky z predaja tlačoviek však zmenšujú dodatočné náklady spojené s rozšírením počtu vytlačených strán, keďže novinový papier je najdrahší za dlhé roky. "Vzhľadom na rozsah takejto udalosti by sa to možno nezdalo, ale celkovo by som povedal, že to malo ľahko negatívny finančný dopad," uviedol Faure Walker.