SZRB poskytla úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikom

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla od marca 2022 úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) viac ako 100 malým a stredným podnikom. Informovala o tom Adriána Páchniková, odborná asistentka banky pre externú komunikáciu a PR. O výhodné úvery so zárukou EIF v rámci programu Európskeho záručného fondu (European Guarantee Fund – EGF) je podľa nej možné požiadať len do konca roka 2022.

EIF, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytol SZRB 56 miliónov eur v zárukách v rámci podpory rýchlejšieho zotavovania malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie COVID-19.

"Úverový program so zárukami EIF je súčasťou stratégie nového manažmentu na ceste transformácie a rastu banky. Jej cieľom je zmeniť SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov. Tento typ úveru je výnimočný tým, že ho malí podnikatelia nemusia zabezpečovať. Môžu ho teda kombinovať s inými úvermi, kde je zabezpečenie nevyhnutnosťou," povedal Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Páchniková spresnila, že SZRB schválila od marca do konca augusta 2022 úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikateľom v celkovej výške takmer 19 miliónov eur. Priemerná výška úveru bola 176.000 eur, medián úverov bol vo výške 110.000 eur. Najviac schválených úverov bolo v sektore priemyselnej výroby, stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu. Najčastejším účelom použitia bola potreba prevádzkového kapitálu/likvidity.

Upozornila, že výhodou úveru so zabezpečením EIF je možnosť financovania prevádzkových a investičných potrieb formou priameho splátkového úveru, pričom úver je bez potreby zabezpečenia do výšky 200.000 eur.

Dodala, že v prípade záujmu o úvery so zárukou EIF je o ne potrebné požiadať čo najskôr, keďže musia byť schválené do konca roka 2022. Čerpanie je možné aj v budúcom roku.