Najlepší analytici Wall Street: Toto je 5 akcií, na ktoré sa v súčasnej situácii oplatí vsadiť 

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:54 -

Profesionálmi z Wall Street, podľa platformy TipRanks, ktorá zoraďuje analytikov na základe ich histórie výkonnosti, odporúčajú 5 akcií, ktoré si v súčasnosti zaslúžia pozornosť investorov.

Apple

Výrobca iPhonov 7. septembra usporiadal veľké jesenné podujatie, na ktorom uviedol na trh svoj dlho očakávaný rad 14 spolu s hodinkami Apple Watch a AirPods. Po tejto udalosti analytik Monness Crespi Hardt Brian White uviedol, že predstavenie produktov rozšírilo „portfólio, ktoré nikdy nebolo silnejšie a platformu, ktorá je všadeprítomná“. White pripomenul, že spotrebitelia by za súčasných okolností mohli váhať s nákupom nového smartfónu. Povzbudil ho však fakt, že spoločnosť nezvýšila ceny smartfónov iPhone 14. White poznamenáva, že súčasná cena akcie Apple v pomere k zisku je nad jej priemerom za posledné roky. Pri pohľade na dlhodobý obchodný model bol však analytik optimistický, že silný obchod so službami spoločnosti Apple vytvoril pevný základ dôvery spotrebiteľov. Analytik, ktorý je na 470. pozícii medzi takmer 8 000 analytikmi sledovanými na TipRanks, priradil nákupný rating na akcie Apple s cieľovou cenou 174 USD. White má úspešnosť svojich hodnotení 57 %, pričom každé hodnotenie generuje priemernú návratnosť 11 %.









EQT Corporation

Rastúci dopyt po zemnom plyne ako zdroji energie poháňa rast spoločnosti EQT Corporation. Spoločnosť nedávno uzavrela dohodu o akvizícii producenta bridlicového plynu Tug Hill. Po týchto správach analytik RBC Capital Markets Scott Hanold zopakoval nákupný rating akcií EQT s cieľovým zvýšením ceny o 2 doláre na 57 dolárov. Podľa výpočtov analytika môže akvizícia Tug Hill zvýšiť voľný peňažný tok EQT na 6 miliárd dolárov v roku 2023 a tiež zvýšiť zisk na akciu o 10 až 15 %. Hotovosť, ktorá zostane po tom, čo spoločnosť zaplatí svoje prevádzkové náklady a kapitálové výdavky možno použiť na spätné odkúpenie akcií, ale Hanold si myslí, že spoločnosť ho s väčšou pravdepodobnosťou použije na zníženie svojho dlhu. „Sme presvedčení, že akcie EQT by mali v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov prekonať podobné akcie. EQT má dobrú pozíciu s veľkou základňou,“ povedal Hanold, ktorý je na 14. mieste medzi takmer 8 000 analytikmi sledovanými na TipRanks. Celkovo 66 % hodnotení tohto analytika úspešne vygenerovalo priemernú návratnosť 30,9 %.







Devon Energy

Ďalší hráč v oblasti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu. Patrí medzi obľúbené voľby najlepších analytikov na trhu. Priaznivá geografická poloha spoločnosti je za väčšinou rastu jej podnikania. Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť uzavrela partnerstvo v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG) so spoločnosťou Delfin Midstream. Dohoda zahŕňa dohodu medzi oboma stranami o dlhodobej skvapalňovacej kapacite 1 milión ton ročne s možnosťou rozšírenia. Analytik Mizuho Securities Vincent Lovaglio je optimistický, pokiaľ ide o vyhliadky na transakciu, a zopakoval nákupný rating spoločnosti s cieľovou cenou 91 USD. Analytik si myslí, že „investície do skvapalňovania môžu spojiť inak cenovo znevýhodnený permský zemný plyn s prémiovými globálnymi trhmi, okrem toho by dohoda mohla zvýšiť ročnú dividendu Devonu o približne 30 %". Lovaglio je na prvom mieste medzi takmer 8 000 analytikmi na TipRanks. Je pozoruhodné, že 91 % jeho hodnotení bolo úspešných, pričom každé hodnotenie dáva priemernú návratnosť 46,2 %.







Broadcom

Výrobca polovodičových komponentov sa v ostatnom čase zameriava na začlenenie softvéru s vysokou maržou do svojho produktového portfólia, ako aj na strategické akvizície. Preto Broadcom nákup virtualizačnej softvérovej firmy VMware za 61 miliárd dolárov upútal pozornosť niekoľkých analytikov. Analytik Mizuho Vijay Rakesh bol jedným z tých, ktorí v súvislosti s akvizíciou prejavili optimizmus. „Veríme, že by firma mohla nasledovať stratégiu podobnú Symantec-CA, kde si ponechali kľúčové aktíva a zbavili sa niektorých maloobjemových trhov,“ povedal a zdôraznil zameranie spoločnosti na vyšší rast marží. Analytik verí, že akvizícia výrazne zvýši zisk Broadcomu na akciu a domnieva sa, že akcie spoločnosti môžu dosiahnuť cenu 793 USD. Rakesh sa umiestnil na 128. mieste medzi približne 8 000 analytikmi na TipRanks a dosiahol úspech s 57 % svojich hodnotení. Navyše, každé z jeho hodnotení prinieslo v priemere 20,2 % návratnosti.







Nvidia

Ďalším z TOP tipov Vijay Rakesha pre túto sezónu je polovodičový gigant Nvidia, ktorá sa nedávno dostala do centra pozornosti, pretože v treťom štvrťroku dosiahla tržby vo výške 400 miliónov dolárov v dôsledku amerických obmedzení predaja vysokovýkonných čipov pre umelú inteligenciu v Číne. Po rozhovore s najvyššími predstaviteľmi spoločnosti Nvidia Rakesh zopakoval hodnotenie nákupu akcií s cieľovou cenou 225 dolárov. Rakesha oslovila aj architektúry Hopper, na ktorej sa podieľa vývojový tím v USA. „Veríme, že Hopper nebude ovplyvnený zákazom vývozu s aktualizovaným systémom 8-K, ktorý umožní slobodu dodávateľského reťazca cez Hongkong a Čínu,” povedal Rakesh. Okrem toho vo viac ako 90 % všetkých dátových centier vo svete, podporujúcich umelú inteligenciu, nájdete čipy Nvidia. Práve táto oblasť pravdepodobne poskytne spoločnosti kľúčovú príležitosť na sekulárny rast odolný voči makrorizikám.