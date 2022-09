Spojené arabské emiráty zrýchľujú plán na zvýšenie kapacity produkcie ropy

dnes 16:46 -

Spojené arabské emiráty (SAE) zrýchľujú plán na zvýšenie kapacity produkcie ropy, keďže sa snažia speňažiť svoje zásoby komodity skôr, ako svet prejde na čistejšiu energiu. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Firma Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), ktorá dodáva na trh takmer všetku ropu zo SAE, by chcela do roku 2025 ťažiť 5 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Pôvodne pritom plánovala dosiahnuť tento cieľ do roku 2030.

Nový cieľ však bude ťažké splniť a môže tiež zvýšiť náklady na projekt, ktorého cena sa odhaduje na miliardy dolárov, uviedli zdroje. ADNOC a vláda SAE chceli najskôr posunúť tento cieľ na rok 2027, ale potom sa rozhodli pre rok 2025, dodali zdroje.

Spojené arabské emiráty sa snažia predávať viac ropy a zemného plynu, kým ceny fosílnych palív zostávajú vysoké. Cena ropy po ruskej invázii na Ukrajinu vyskočila na 120 USD (120,12 eura) za barel. A hoci od júna klesla na približne 90 USD/barel, pre obavy zo spomalenia globálneho hospodárstva, stále sa drží vysoko nad výrobnými nákladmi SAE.

Štátna spoločnosť ADNOC požiadala medzinárodné firmy, ktoré sú jej partnermi na ropných poliach, aby zvýšili svoju dlhodobú úroveň produkcie o 10 % alebo viac. Ak sa emirátom podarí dosiahnuť cieľ v oblasti zvýšenia ťažby do roku 2025, môžu sa do konca desaťročia pokúsiť dosiahnuť produkčnú kapacitu 6 miliónov barelov ropy denne.

SAE sú po Saudskej Arábii a Iraku najväčším producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Odhaduje sa, že aktuálne sú schopné vyprodukovať niečo vyše 4 miliónov barelov ropy denne. Dosiahnuť túto úroveň im však bránia ťažobné limity stanovené OPEC a ich spojencami, ktorých cieľom je vyvážiť ponuku a dopyt.

Minulý mesiac bola denná produkcia ropy v Spojených arabských emirátoch podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg tesne pod úrovňou 3,4 milióna barelov.