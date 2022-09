Produkcia vína v Európe by sa mala tento rok udržať na stabilnej úrovni

dnes 14:16 -

Produkcia vína v Európe by sa tento rok mala udržať na stabilnej úrovni napriek dlhotrvajúcemu suchu, ktoré zasiahlo kontinent. Umožniť by to mal vývoj vo Francúzsku, kde sa očakáva v tomto roku zvýšenie produkcie na rozdiel od iných krajín, kde by tohtoročná produkcia mala byť nižšia. Na druhej strane, napriek poklesu úrod vo väčšine krajín vinohradníci v Európe očakávajú dobrú kvalitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Viacero štátov v Európskej únii vrátane Francúzska a Španielska zasiahlo dlhotrvajúce sucho, jedno z najhorších v histórii. K tomu sa pridali vlny horúčav. Z troch najväčších producentov vína v EÚ, Talianska, Francúzska a Španielska, dopadlo najhoršie Španielsko. Tam podľa európskeho združenia poľnohospodárov Copa-Cogeca produkcia vína tento rok v dôsledku nedostatku vody klesla pravdepodobne o 10,5 %.

V Taliansku, najväčšom producentovi vína v Európskej únii, sa podľa organizácie produkcia pravdepodobne udržala zhruba na minuloročnej úrovni. Podrobnosti o objeme produkcie v tejto krajine však Copa-Cogeca nezverejnila.

Najlepšie je na tom Francúzsko, druhý najväčší producent vína v EÚ. Organizácia európskych poľnohospodárov očakáva, že produkcia vína vo Francúzsku dosiahne tento rok 44 miliónov hektolitrov. Ak sa odhad potvrdí, bude to predstavovať rast o 16 %.

Práve vďaka vývoju vo Francúzsku by produkcia vína vo všetkých troch krajinách mala v tomto roku vzrásť, aj keď iba mierne. Copa-Cogeca očakáva, že v troch štátoch spolu dosiahne produkcia vína tento rok 130,2 milióna hektolitrov, čo znamená rast o 1,1 %. V porovnaní s päťročným priemerom je to však pokles o 2,1 %.

"Celkovo, sezóna 2022/2023 je ovplyvnená suchom a vysokými teplotami, ktoré zasiahli celú Európu, čo spôsobilo pokles úrod. Pozitívom však je, že zdravotný stav hrozna je veľmi dobrý, čo dáva predpoklad vínu vynikajúcej kvality," dodala Copa-Cogeca.