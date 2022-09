Turecko bude za štvrtinu dodávok plynu platiť Rusku v rubľoch

dnes 19:01 -

Turecko bude za približne štvrtinu dodávok ruského plynu platiť v rubľoch. Povedal to v piatok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý dodal, že príslušná dohoda by mala do platnosti vstúpiť už čoskoro. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Naša dohoda o dodávkach ruského zemného plynu do Turecka by mala do platnosti vstúpiť v najbližšom období, pričom 25 % z celkového objemu platieb za tieto dodávky bude v rubľoch," povedal Putin počas stretnutia so svojim tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom na okraj samitu Šanghajskej organizácie spolupráce v uzbeckom Samarkande.

Od uvalenia rozsiahlych západných sankcií na Moskvu za februárovú inváziu Ruska na Ukrajinu sa Rusko usiluje zrealizovať čo najviac transakcií za dodávky energií v iných menách než v dolároch a eurách. Napríklad, už od apríla začali Rusi požadovať od európskych krajín platby za dodávky zemného plynu v rubľoch, čo niektoré z nich odmietli. Týmto štátom, medzi ktoré patria napríklad Poľsko a Bulharsko, následne Rusko dodávky plynu zastavilo.