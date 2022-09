Na utlmenie inflácie bude Fed možno musieť zvýšiť úroky nad 4,3 %

dnes 17:01 -

Americká centrálna banka bude pravdepodobne musieť zdvihnúť hlavnú úrokovú sadzbu nad 4,3 %, aby dostala infláciu pod kontrolu. Povedal to v piatok bývalý americký minister financií Lawrence Summers. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

"Osobne si myslím, že ak budú chcieť infláciu bezpečne zvládnuť, budú musieť ísť nad 4,3 %," povedal Summers na podujatí na Harvard Kennedy School. "Neznamená to však, že to musia urobiť hneď teraz," dodal. V súčasnosti sa hlavný úroková sadzba pohybuje v pásme 2,25 % až 2,50 %.

Už v utorok (13. 9.) Summers uviedol, že ak by sa zástupcovia Fedu mali rozhodovať na najbližšom zasadnutí medzi zvýšením hlavnej úrokovej sadzby o 50 bázických bodov a 100 bázických bodov, mali by si podľa neho vybrať výraznejšie zvýšenie. "Posilnilo by to kredibilitu banky," dodal Summers. Menový výbor Fedu zasadá 20. a 21. septembra, pričom viacerí analytici očakávajú, že centrálna banka pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu hlavnej úrokovej sadzby o 75 bázických bodov. Banka by tak hlavnú úrokovú sadzbu zvýšila v tomto rozsahu už tretíkrát po sebe. Niektorí nevylučujú, že to môže byť aj viac.

Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli v auguste medziročne o 8,3 %. Inflácia sa síce zmiernila, keďže v júli dosiahla 8,5 %, očakávalo sa však, že spotrebiteľské ceny vzrastú iba o 8,1 %. Navyše, ceny energií síce rast spomalili, v prípade mnohých iných výrobkov, ako aj služieb, sa však ich rast zrýchlil.