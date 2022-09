Cenová stabilita má prednosť pred hospodárskym rastom

dnes 15:46 -

Kroky Európskej centrálnej banky (ECB) môžu mať nepriaznivý vplyv na rast ekonomiky, cenová stabilita má však prioritu. Povedala to v piatok šéfka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ako povedala Lagardová na stretnutí s parížskymi stredoškolákmi na pôde francúzskej centrálnej banky, pri nastavovaní menovej politiky musí ECB brať do úvahy všetky elementy ovplyvňujúce infláciu, ako aj riziká, ktoré vplývajú na rast hospodárstva. "Bude to (rozhodnutia ECB) vplývať na rast ekonomiky? Je to možné, je to však riziko, ktoré musíme podstúpiť," povedala šéfka ECB študentom s tým, že základom je cenová stabilita.

ECB na svojom ostatnom zasadnutí 8. septembra zrýchlila sprísňovanie menovej politiky a zvýšila hlavné úrokové sadzby o rekordných 75 bázických bodov. Kľúčovú sadzbu na hlavné refinančné operácie zvýšila na 1,25 %, sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 1,50 % a depozitnú sadzbu na 0,75 %.

Rada guvernérov ako dôvod prudkého zvýšenia sadzieb uviedla vysokú infláciu, pričom naznačila, že v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať. Lagardová vtedy signalizovala ďalšie dve až tri zvýšenia na najbližších zasadnutiach Rady guvernérov, keď vyhlásila, že sadzby sú ešte stále hlboko pod úrovňami, ktoré spomalia infláciu na 2 %.