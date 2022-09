dnes 10:31 -

Vyjadrenie: Ministerstvo dopravy šetrí životné prostredie, pre zamestnancov zabezpečilo elektrické bicykle a kolobežky

Bratislava 16. septembra - V rámci Európskeho týždňa mobility sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky, aby na stretnutia mimo úradu chodili na elektrických bicykloch a kolobežkách. Tie budú mať k dispozícii aj po skončení týždňa mobility.

"Tento rok sme sa rozhodli zmeniť prístup k Európskemu týždňu mobility. Krátkodobé zľavy z cestovného síce motivujú ľudí presadnúť do verejnej dopravy, my však chceme poskytnúť aj trvalú alternatívu. Preto začíname od seba, ekologické alternatívy dopravy ponúkneme našim zamestnancom a možno tým budeme motivovať aj iné štátne úrady alebo zamestnávateľov, aby sa pustili do podobných projektov," povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Zamestnanci rezortu budú mať na úvod k dispozícii jeden elektrický bicykel a dve elektrické kolobežky, ktoré sú ladené do farieb ministerstva a je na nich nápis Jazdíme príkladom.

Ministerstvo si ich aj s nabíjacou stanicou prenajalo za symbolickú sumu a k dispozícii budú všetkým zamestnancom zatiaľ do novembra.

"Viacero rezortných organizácií sídli v širšom centre Bratislavy a kolegovia, ktorí tam doteraz chodili na rokovania, využívali služobné autá. Toto by sme chceli zmeniť. Na bicykli či na kolobežke sa na mnohé miesta v rámci mesta dostanú oveľa rýchlejšie, pričom vplyv na životné prostredie bude neporovnateľne nižší. Ak sa táto novinka uchytí, radi zabezpečíme bicykle a kolobežky aj natrvalo a vo väčšom množstve tak, aby sme boli príkladom," dodal štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Pre podobný krok sa tento týždeň rozhodla aj jedna z rezortných spoločností. Letové prevádzkové služby takisto pre svojich zamestnancov zabezpečili elektrické kolobežky, aby sa mohli ekologicky presúvať medzi svojimi pracoviskami na bratislavskom letisku. Doteraz na to využívali služobné autá.

"Je to len začiatok komplexného projektu zameraného na ekológiu a ochranu životného prostredia. Rozhodli sme sa dať priestor aj našim zamestnancom, aby sami prišli s návrhmi, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie," uzavrel riaditeľ LPS SR Martin Kabát.

