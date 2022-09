Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 93,50 USD za barel

dnes 13:31 -

Ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 93,50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú očakávania slabšieho dopytu v závere tohto roka, ako aj silný kurz dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) v tomto týždni oznámila, že vo 4. kvartáli tohto roka očakáva zastavenie rastu dopytu po rope, pričom ako dôvod uviedla prehĺbenie útlmu ekonomiky. Navyše kurz dolára sa drží blízko nedávnych maxím, keďže trhy očakávajú ďalšie sprísňovanie menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 12.51 h SELČ 93,48 USD (93,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 62 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 87,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 58 centov alebo 0,66 %.