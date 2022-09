Náklady na energie rastú výrazne rýchlejšie než obraty prevádzok

dnes 10:01 -

Obraty prevádzok počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny rástli len mierne. Z prieskumu realizovaného Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) medzi majiteľmi ubytovacích zariadení a gastroprevádzok vyplýva, že náklady na energie rastú výrazne rýchlejšie než obraty. Hotely a reštaurácie tak nie sú schopné premietnuť prudké zvyšovanie cien energií do konečných cien svojich tovarov a služieb.

AHRS skonštatovala, že dopyt po ubytovacích a stravovacích službách napriek zrušeniu pandemických opatrení aj naďalej výrazne zaostáva za predcovidovým obdobím v roku 2019. Vyčíslila, že v roku 2019 na Slovensku minuli domáci a zahraniční turisti objem financií v hodnote 4,7 miliardy eur. Z dlhodobého sledovania je pritom zrejmé, že 70 % spotreby realizujú ubytovaní hostia.

Podľa asociácie oproti prvému štvrťroku 2019 segmentu HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne) začiatkom tohto roka chýbalo až 22.000 zamestnancov. To predstavuje pokles zamestnanosti o 20 %. Zároveň dodala, že kým v roku 2019 dosiahla priemerná mzda v hoteloch a reštauráciách 60 % z priemernej mzdy v hospodárstve SR, v prvom štvrťroku 2022 to už bolo len 54 %. V dôsledku inflačnej a energetickej krízy zároveň podľa AHRS rastú platy pomalšie, než by mali, čo pravdepodobne čoskoro spôsobí ďalší odchod zamestnancov do iných sektorov.

Z prieskumu, ktorý AHRS realizovala v období od 25. augusta do 5. septembra tohto roka medzi ubytovacími a reštauračnými zariadeniami, tiež vyplýva, že náklady na energie od mája do júla medziročne stúpli viac ako dvojnásobne. Napriek snahe o zníženie spotreby elektrickej energie a plynu, a teda o úsporu nákladov, však podľa asociácie nedokážu hotely a reštaurácie preniesť zvýšené náklady do cien svojich tovarov a služieb.