Potravinová kriminalita ako indikátor závažnejších ekonomických zločinov

V posledných rokoch si Londýnčania a turisti v hlavnom meste Spojeného kráľovstva všimli prílev amerických obchodov so sladkosťami. Tieto obchody s tematikou USA, zdobené fluorescenčnými farbami, inzerujú sladkosti a občerstvenie dovážané zo štátov, ako aj suveníry a elektronické cigarety. Na známej nákupnej Oxford Street v súčasnosti nájdete asi 30 takýchto obchodov, ktoré sa rozširujú aj mimo Londýna. Napriek zdanlivo úspešnému biznisu, tieto druhy obchodov vzbudili podozrenie. Rýchlo vznikli vo veľkom počte, ale zdajú sa byť príliš prázdne na to, aby boli komerčne životaschopné a dostatočne ziskové na to, aby prežili v prenájme v prvotriednych lokalitách. V júni 2022 mestská rada Westminster oznámila, že vyšetruje niektoré obchody za údajný predaj nebezpečného a falšovaného tovaru a zapojenie sa do daňových únikov. Podľa správ niektoré obchody údajne predávali čokoládové tyčinky zo supermarketov zabalené v obaloch Willyho Wonku s prirážkou. Falošné čokoládové tyčinky môžu znieť ako zápletka v rodinnom filme o lúpeži, no zločiny súvisiace s potravinami predstavujú vážny globálny problém.



Potravinová kriminalita a podvody môžu mať mnoho podôb, ktoré ovplyvňujú kvalitu, pravosť a bezpečnosť potravín. Jedným príkladom je falšovanie, pridávanie cudzorodej látky, ktorá nie je na etikete výrobku uvedená, s cieľom znížiť náklady alebo predstierať vyššiu kvalitu. Iným príkladom je nahradenie zložky podobnou látkou nižšej kvality.







Starý problém, obnovený záujem

Od starovekých gréckych a rímskych čias priťahoval potravinársky sektor zločincov. Je to lukratívna oblasť, náročná na hotovosť a často regulovaná legislatívnymi rámcami, ktoré sťažujú stíhanie. Sotva trpí hospodárskymi poklesmi. Keďže náš každodenný život závisí od potravín, zmeny cien majú len obmedzený vplyv na dopyt po potravinách. Potravinové priestupky často zostávajú neodhalené a trestajú sa relatívne nízkymi sadzbami v závislosti od obvinenia. V mnohých krajinách sú potravinové podvody často stíhané ako administratívne porušenia predpisov o bezpečnosti potravín a zvyčajne sa riešia pokutami. Na Slovensku platná legislatíva zakazuje predaj potravín neznámeho pôvodu. Kompetencie úradnej kontroly potravín rozdelené medzi regionálne veterinárne a potravinové správy a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Škandál s konským mäsom

Tresty nemusia byť vždy mierne, ako to dokazuje škandál s konským mäsom z roku 2012, pri ktorom sa zistilo, že výrobky z hovädzieho mäsa boli falšované pridaním konského mäsa. Škandál viedol k viacerým vyšetrovaniam a dvaja ľudia skončili vo väzbe za sprisahanie s cieľom podvodu. Tento medializovaný prípad odhalil potrebu špeciálnej vyšetrovacej jednotky so spravodajskou funkciou a právomocami stíhať prípady potravinovej kriminality. Na globálnej úrovni sa spoločná vyšetrovacia operácia Europolu a Interpolu Opson od roku 2011 zameriava na falošné a nevyhovujúce potraviny. Odhaduje sa, že už zabavila 12 000 ton falošných potravín a nápojov v hodnote 40 miliónov USD ako potenciálne nebezpečné.



Potravinová kriminalita ako varovanie: prípad Talianska

Okrem toho, že potravinová kriminalita je hrozbou pre verejné zdravie a bezpečnosť, je aj hrozbou pre povesť potravinárskeho priemyslu. Môže to byť aj indikátor „závažnejších“ alebo tradičných zločinov.

Regulácia a monitorovanie trestných činov súvisiacich s potravinami môže orgánom pomôcť odhaliť ďalšie trestné činy. Fiškálne nezrovnalosti, pranie špinavých peňazí, daňové úniky alebo podvody s dokladmi možno identifikovať odhalením potravinových priestupkov, ako sú porušenia hygienických predpisov. V Taliansku sa v roku 2012 prostredníctvom daňových kontrol zistil podvod s olivovým olejom. Členovia spoločnosti na výrobu olivového oleja zmiešali oleje rôzneho pôvodu a ďalej pridali olej nízkej kvality, ako napríklad vonný lampový olej, a predávali ho ako 100 % taliansky extra panenský olivový olej.







Vzhľadom na dômyselnosť podvodu a skutočnosť, že ho spáchala skupina jednotlivcov, bolo na talianskych súdoch po prvýkrát na stíhanie tohto potravinového podvodu použité obvinenie z nezákonného spolčovania – zvyčajne uplatňované na organizovaný zločin, čo umožnilo orgánom činným v trestnom konaní prístup k vyšetrovacím stratégiám, ako je odpočúvanie a sledovanie.



Potravinové zločiny môžu tiež signalizovať prítomnosť skupín organizovaného zločinu prenikajúcich do potravinárskeho sektora. V roku 2017 v inom prípade olivového oleja talianske orgány činné v trestnom konaní tvrdili, že skupina 'Ndrangheta (syndikát organizovaného zločinu mafiánskeho typu) sa dopúšťala podvodu tým, že pre maloobchodníkov v USA preoznačovala nekvalitnú zmes oleja z výliskov na extra panenský olivový olej. Vyšetrovatelia zatkli 33 ľudí na základe obvinení nielen z podvodu, ale aj z obchodovania s drogami, pokusu o vraždu a prania špinavých peňazí.



Ako ukazujú tieto prípady, boj proti potravinovej kriminalite si vyžaduje spoluprácu medzi potravinovými regulátormi, políciou, zdravotníckymi oddeleniami a obchodnými organizáciami. Potravinová kriminalita je tu už dlho, ale stále sa často považuje za niečo bulvárne. Jej dôsledky však ani zďaleka nie sú banálne, od ochorenia ľudí až po podporu organizovaného zločinu.