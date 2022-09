Rast dopytu po rope sa koncom roka zastaví, v roku 2023 sa však opäť zotaví

dnes 18:01 -

Rast svetového dopytu po rope sa koncom tohto roka zastaví. Dôvodom je prehlbovanie útlmu ekonomiky. V dôsledku toho Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) zhoršila prognózu rastu dopytu po komodite v tomto roku, na budúci rok by sa však mal dopyt opäť zotaviť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

IEA v najnovšej mesačnej správe zhoršila odhad rastu dopytu po rope v tomto roku o 110.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 2 milióny barelov/deň. Pod tento vývoj sa výrazne podpíše posledný kvartál, v ktorom sa podľa agentúry rast dopytu po komodite zastaví.

Odhad na budúci rok však ponechala nezmenený. To znamená, že v roku 2023 aj naďalej očakáva rast dopytu po rope o 2,1 milióna barelov denne. Agentúra vychádza najmä z predpokladu oživenia čínskej ekonomiky, ako aj rastu leteckej dopravy, čo znamená zvýšenie dopytu po leteckom palive. Zatiaľ čo budúci rok bude dopyt po rope podporovať podľa IEA najmä Čína, kde organizácia očakáva zmiernenie protipandemických opatrení, v tomto roku to boli v najväčšej miere bohaté štáty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

"Ak Čína uvoľní protipandemické opatrenia, ako sa očakáva, štáty mimo OECD by sa na raste dopytu mali v roku 2023 podieľať zhruba tromi štvrtinami," dodala IEA.

Naopak, export ruskej ropy bude čeliť komplikovanej situácii, keďže od 5. decembra Európska únia obmedzí väčšinu dovozu ropy z Ruskej federácie. Zákaz sa týka ropy prepravovanej loďami. Rozhodnutie EÚ by malo podľa IEA znížiť produkciu ropy v Rusku do februára budúceho roka na 9,5 milióna barelov denne. Ak sa odhad potvrdí, v porovnaní s februárom tohto roka, v ktorom Rusko napadlo Ukrajinu, to bude znamenať pokles o 1,9 milióna barelov/deň. Plán G7 zaviesť namiesto zákazu obchodu strop na ceny ruskej ropy by odhadované straty na produkcii mohol zmierniť.