Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie znamená "biomasaker"

Európsky parlament (EP) v stredu odobril návrh, aby sa do roku 2030 energia z obnoviteľných zdrojov využívala oveľa viac a aby sa výrazne znížila spotreba energie. Podľa slovenských europoslancov Michala Wiezika a Martina Hojsíka (obaja PS) však EP týmto otvoril dvere biomasakru, informuje spravodajca TASR zo Štrasburgu.

Obaja poslanci, ktorí sú členmi liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), potvrdili, že v stredajšom hlasovaní nepodporili kompromisný návrh smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorú ináč považujú za dôležitú legislatívu pre zaistenie prechodu na zelenú ekonomiku. Tvrdia, že v súčasnosti časť obnoviteľnej energie v EÚ pochádza zo spaľovania stromov a ďalších drevných produktov, čo súhrnne uvoľňuje viac CO2 na jednotku získanej energie ako spaľovanie fosílnych palív.

Wiezik skonštatoval, že EP "otvoril dvere biomasakru", lebo schválený kompromis pochoval ambície na zníženie dotovania pálenia dreva a otvára možnosti na ďalšiu ťažbu drevnej hmoty.

"V čase, keď lesy členských krajín horia a schnú, europarlament navrhuje ďalšie zvyšovanie ťažby, dotovanie pálenia dreva a jeho zarátavanie medzi obnoviteľné zdroje energie. Je to cesta, ako zničiť lesy, drzo natretá na zeleno," opísal situáciu Wiezik.

Podľa jeho slov je smernica ináč dobre nastavená, adresne rieši solárnu, veternú a geotermálnu energiu, ale naďalej chápe biomasu ako obnoviteľný zdroj energie. Upozornil, že "biznis s biomasou" prerástol pôvodný zámer využitia tejto suroviny a aj vinou štátnych dotácií, ktoré krivia trh, poškodzujú ovzdušie a ničia lesy. Európa okrem odpadového dreva páli aj veľmi kvalitné drevo, ktoré by sa dalo využiť na výrobu nábytku, papiera či na stavebné účely.

Poslanec tvrdí, že zlyhali snahy vytvoriť "primárnu biomasu", ktorú by nebolo možné dotovať a zarátavať do cieľov pre obnoviteľné zdroje energie. To sa podarilo pred dvoma rokmi dosiahnuť na Slovensku, teraz však smernica EÚ tieto snahy môže zmariť.

"Zelená energia musí byť skutočne zelená. Nesmie spôsobovať ničenie lesov a biodiverzity. Dotovanie spaľovania kmeňov stromov pripravuje domácnosti o drevo na kúrenie a nábytkárske spoločnosti a drevospracujúci priemysel o surovinu," vysvetlil Hojsík.

Rovnako ocenil prínos smernice pre lepšie využitie geotermálnej energie na Slovensku, ale za veľkú hrozbu považuje návrat možnosti, že sa opäť bude dotovať spaľovanie dreva v elektrárňach. Pripomenul, že škodlivé dotácie v tejto oblasti sa Slovensku podarilo zastaviť, teraz sa to však môže "vrátiť cez okno" z Európy.

"Slovenská vláda musí urobiť všetko pre to, aby to zastavila na rokovaniach Rady EÚ a vo finálnom znení smernice," odkázal Hojsík, ktorý považuje za absurdné, že EP tento týždeň na jednej strane schválil ambiciózny plán na zastavenie globálneho odlesňovania a na strane druhej odobruje zvýšenie ťažby v európskych lesoch v záujme vyššieho pálenia biomasy.