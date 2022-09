KOZ SR zvoláva na 8. októbra do Bratislavy demonštráciu proti chudobe

dnes 15:31 -

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR na sobotu 8. októbra 2022 o 12.05 h zvoláva demonštráciu proti chudobe. Informovala o tom Martina Nemethová, hovorkyňa kancelárie KOZ SR.

Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň sčasti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej vlády chýba.

KOZ preto apeluje na vládu a parlament, aby urýchlene prijali konkrétne účinné riešenia, ktoré pomôžu mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživiteľov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj firiem, podnikateľov a verejných inštitúcií aspoň čiastočne zvládnuť.

Pokiaľ sa nebudú realizovať konkrétne protiinflačné opatrenia, bude sociálny zmier na Slovensku iba obyčajnou ilúziou. Odbory sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých riešení.

"V sobotu 8. októbra o 12.05 h sa preto stretneme na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii Proti chudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz. Je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté vysokým rastom cien energií. V neposlednom rade musia opatrenia zabezpečiť prijatie takého štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa," uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Demonštrácia sa podľa KOZ SR bude konať v rovnakom termíne a čase, ako sa koná rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Českej republiky, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov oboch krajín a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.