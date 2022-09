Na zníženie poplatkov za systémové služby sme realizovali viacero opatrení

dnes 15:31 -

Súčasťou výslednej ceny elektriny sú okrem vlastnej silovej elektriny aj rôzne poplatky. Jedným z nich je aj tarifa za systémové služby (TSS), ktorej výška pre budúci rok sa stala v posledných dňoch príčinou mediálnej prestrelky medzi exministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a štátnou Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS). Tá v stredu upozornila, že výšku tarify určuje nezávislý regulátor a na zníženie tohto poplatku už realizovala viacero opatrení.

Takmer celú výška TSS (96 %) pokrývajú platby za podporné služby najmä pre výrobcov elektriny, ktorí dokážu v prípade potreby veľmi rýchlo zvýšiť alebo, naopak, znížiť výkon dodávaný do siete. Okrem výrobcov môžu túto úlohu plniť aj veľkí odberatelia reguláciou spotreby. Tak SEPS reguluje prenosovú sústavu, aby v nej bolo zachované potrebné napätie aj frekvencia. Výška TSS bola na tento rok stanovená na 6,2976 eura za megawatthodinu (MWh), no odhady pre budúci roku sú niekoľkonásobne vyššie. To by ale výrazne zdraželo elektrinu aj pre domácnosti. Podľa Sulíka výška TSS záleží na "šikovnosti" manažérov SEPS, no spoločnosť sa voči tomuto vyjadreniu ohradila.

"Výšku tarify za systémové služby určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe nespochybniteľných faktov, kvalifikovaných odhadov nákladov na obstaranie rezervovanej kapacity poskytovateľov podporných služieb a budúcej spotreby," uviedla SEPS.

Aby sa rozšírila konkurencia a zvýšil sa počet možných uchádzačov o poskytovanie podpornej služby, SEPS zjednodušila podmienky certifikácie týchto zdrojov a účasti v chystaných výberových konaniach. Cieľom je zabezpečiť férovú a otvorenú súťaž medzi poskytovateľmi a získať férové ceny, a tým optimálne celkové náklady a vstup do výpočtu tarify.

V súčasnosti poskytuje podporné služby (PpS) 20 subjektov na trhu, pričom dominantné postavenie s približne polovičným objemom z celkového objemu majú Slovenské elektrárne. Jedným z cieľov SEPS pre nadchádzajúce roky je upraviť podmienky pre PpS tak, aby sa aj menší poskytovatelia mohli stať poskytovateľmi podporných služieb a aby prišlo k otvoreniu súťaže. SEPS priblížila, že rozhodujúce množstvo regulačnej energie pochádza z vodných, plynových a uhoľných elektrární, pričom najmä posledné dve, ktoré sú kľúčové pre okamžitú reguláciu napätia, zaznamenali v poslednom čase enormný rast vstupných nákladov.

Prenosová sústava okrem otvorenia trhu pre nových poskytovateľov prepočítala skutočnú potrebu podporných služieb a znížila ich zazmluvnený objem oproti minulosti o viac ako 30 %. To ovplyvňuje aj platby SEPS za podporné služby. Spoločnosť tiež od roku 2020 znižuje bežné prevádzkové náklady, keď na marketingových službách ušetrila jeden milión eur. Zníženie nákladov si firma sľubuje aj od zapojenia SEPS do medzinárodných programov, umožňujúcich získavať podporné služby aj mimo Slovenska, či od urýchleného zapojenia Ukrajiny s lacnejšou energiou do európskych systémov.