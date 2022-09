Chaos vo vzduch spôsobuje aj nadvláda low cost modelu

Zdroj: the conversation;ČTK;TASR

Leto 2022 sa vyznačovalo veľmi silným oživením dopravy, najmä v Európe, na krátkych a stredných trasách. Šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA) Willie Walsh minulý týždeň uviedol, že oživenie osobnej leteckej dopravy po pandémii celosvetovo naberá na rýchlosti. Dodal však, že vysoké ceny leteckého paliva budú aj naďalej vyvíjať tlak na náklady leteckých spoločností. Doterajšie oživenie, ktoré je synonymom chaosu s cestujúcimi, ktorí často zistili, že ich let bol zrušený, len krátko pred plánovaným odletom.



Počet komerčných letov v Európskej únii sa v auguste tohto roku medziročne zvýšil až o 25 %. Podľa údajov Eurostatu je to menej, ako v auguste 2019 pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Počet letov zaostáva za týmto obdobím v rámci priemeru Európskej únie o 14 % a na Slovensku až o 17 %. Počet letov stúpol len iba v Grécku a Luxembursku, o 5 resp. 2 %. Najväčší úbytok letov zaznamenalo Slovinsko (–42 %), Lotyšsko (–39 %) a Fínsko (–31 %).



Rozdiel medzi dopytom po doprave a kapacitou prepravcu bol jasne viditeľný. Letecké spoločnosti nedokázali pokryť nedostatok kľúčového materiálneho zdroja: posádky lietadla.







Na jednej strane to boli zmrazené nábory nových zamestnancov, na strane druhej nekompenzované odchody do dôchodku. Vedenie mnohých leteckých spoločností začalo tlačiť na svojich pilotov, letušky a pozemný personál, aby sa viac snažili v ťažkých časoch. Aj zaučenie nových kolegov si vyžaduje čas. Súčasné napätie tak možno vnímať ako dočasné.

Neexistuje však žiadna záruka, že nedostatok v zdrojoch sa nahradí. Tento stav sa dá interpretovať na otrasoch spôsobených v posledných rokoch rozvojom nízkonákladových leteckých spoločností. Vedci poukázali dve charakteristiky, ktoré boli v neistom prostredí pandémie obzvlášť znepokojujúce: absencia nadbytočných zdrojov a špecializácia činností.



Viac rezervácií

Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov, ktorá združuje väčšinu veľkých spoločností, v roku 2007 varovala pred starnúcou profesiou pilota a nenahradenými odletmi pre nedostatok vhodných kandidátov. Čo sa týka stewardov a hostesiek či pozemného personálu, profesie neponúkajú ľuďom možnosť snívať. To masívne znižovanie počtu zamestnancov, ku ktorým spoločnosti pristúpili v rokoch 2020 a 2021, možno nikdy nebude kompenzované.



V manažmente sa to označuje ako problém „nedostatku“. Predčasná rezerva zdrojov, vybavenia, personálu alebo dokonca času, ktorý si spoločnosť vyhradí, jej umožňuje reagovať na neočakávané. Letecké spoločnosti patria medzi tie spoločnosti, ktoré majú tradične požiadavku na spoľahlivosť a ktoré musia mať dostatok času na to, aby sa vyrovnali s akoukoľvek zmenou prostredia. Ako potom vysvetliť, že dopravcovia tomu nevenovali väčšiu pozornosť?



Príčiny môžu byť cyklické, prispôsobujúce sa pandémii, ako aj hlbšie. Historická paradigma je skutočne spochybňovaná vznikom nízkonákladových modelov. Organizácia spoločností Ryanair a EasyJet, dvoch lídrov leteckých spoločností v Európe, je založená na prístupe, ktorý eliminuje akékoľvek prebytočné zdroje.







Copy paste

Ďalšou charakteristikou týchto modelov je outsourcing činností, ktoré nie sú hlavným predmetom ich podnikania alebo ktoré sa nepovažujú za nevyhnutné. Špecializácia, o ktorej tu hovoríme, sa týka činností, nie personálu, je často veľmi všestranná, stačí sa pozrieť na prácu stewarda alebo hostesky na palube. Týmto spoločnostiam to určite prinieslo pozoruhodnú výkonnosť s veľmi významnými úsporami z rozsahu. Táto logika však funguje len v stabilnom prostredí.



Nejde o žiaden nový objav: dôležitosť tohto princípu poznáme prinajmenšom od roku 1980. V nestabilnom prostredí je všeobecná spoločnosť lepšie vyzbrojená v porovnaní s ultrašpecializovanou spoločnosťou. Dokáže lepšie preskúmať nový terén, inovovať a nájsť vhodné odpovede na výzvy neistoty.



V leteckom priemysle ale tradičné spoločnosti pomerne rýchlo skopírovali model nízkonákladoviek, snáď s výnimkou Air France. Mnohí si vytvorili vlastnú nízkonákladovú dcérsku spoločnosť a dokonca mnohé komponenty tohto typu prevádzky integrovali priamo do pôvodnej spoločnosti.



Aké sú teda možné riešenia pre tieto spoločnosti bez rezerv na uspokojenie rýchleho nárastu dopytu zo strany zákazníkov? Toto sa odohráva na niekoľkých úrovniach. Predvídanie zmien v prostredí je kľúčové, ale nestačí, je tiež potrebná kvalita rozhodovania po spracovaní informácií.



V tomto bode vedci poukazujú na veľmi odlišné situácie: British Airways zaznamenali veľmi silný nárast dopytu na leto v marci 2022 a rýchlo sa rozhodli znížiť svoju letovú kapacitu. Spoločnosť tiež nedávno oznámila odstránenie nových letov z Londýna. EasyJet zo svojej strany trval na tom, že o niekoľko mesiacov neskôr nakoniec zrušil 10 000 letov.



Ďalšou cestou, ktorá je pre spoločnosti určite chúlostivejšia, by bolo odvážiť sa hovoriť s investormi a akcionármi o revízii celkového cieľa, keďže sa zdá, že ide o nízkonákladový model. Bolo by otázkou prehodnotenia ambícií a udržateľného investovania do ľudských zdrojov, kvantitatívne, ale aj z hľadiska pracovných podmienok, aby sme našli bod rovnováhy.



Nízke náklady boli spočiatku niečo okrajové, dnes sa stali dominantnými. Zdá sa, že súčasná situácia otvára príležitosť na zmenu pôvodného modelu.







"Ceny leteniek sa už nikdy nevrátia na úrovne z obdobia pred príchodom pandémie choroby Covid-19," uviedol šéf najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa Carsten Spohr. Ceny leteniek nižšie ako 20 eur označil za nedostatočné a nezodpovedné. Odvetvie leteckej dopravy podľa neho potrebuje rast cien, aby mohlo financovať väčšie investície a bolo odolnejšie voči podobným šokom, ako bola koronakríza.

Aj šéf írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary už minulý mesiac vyhlásil, že éra leteniek za desať eur skončila. Ceny leteniek podľa neho tlačia hore vyššie ceny pohonných hmôt. Vyjadril však presvedčenie, že ľudia budú pokračovať v častom využívaní leteckej dopravy, a to napriek rastúcim životným nákladom.