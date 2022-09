Banky ďalej zvyšujú úroky. Oplatí sa poponáhľať so žiadosťou o úver?

Zdroj: Swiss Life Select

Foto: getty images

dnes 17:46 -

„Banky postupne zvyšujú úrokové sadzby na hypotékach. Kým jedna banka zvýšila sadzbu mierne, iná pristúpila k razantnejšiemu zvyšovaniu,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select. Oplatí sa poponáhľať a stihnúť hraničný dátum na podanie žiadosti o úver na bývanie?

Zvýšenie sadzieb pri hypotéke vo výške 100 000 eur a splatnosti 30 rokov, samozrejme, spôsobí nárast mesačnej platby.

O koľko?

Banka A

Z 1,9 % na 2,00 % - nárast mesačnej platby o 4,98 eur

Z 2,8 % na 2,9 % - nárast mesačnej platby o 5,33 eur

Banka B

Z 2,59 % na 3,09 % - nárast mesačnej platby o 26,66 eur

Z 3,19 % na 3,49 % - nárast mesačnej platby o 16,57 eur

Banka C

Z 2,54 % na 4,44 % - nárast mesačnej platby o 105,92eur

Z 2,94 % na 3,84 % - nárast mesačnej platby o 49,86 eur

Výška úrokovej sadzby závisí okrem iného aj od fixácie. Bankoví analytici očakávajú, že do konca roka môžu sadzby hypoték dosiahnuť bežne až 4 %. Pre hypotéku vo výške 100 000 eur to znamená mesačnú splátku 477,42 eur. V porovnaní so súčasnou situáciou by to bol nárast o 45-72 eur. Takže to, či sa oplatí so žiadosťou poponáhľať alebo nie, závisí od toho, či vám bude ľúto platiť o pár eur či desiatok eur mesačne viac alebo nie.

Okrem toho sa od budúceho roku sprísnia podmienky poskytovania hypoték pre žiadateľov starších ako 40 rokov.