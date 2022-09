Honda chce do troch rokov uviesť na trh viac než 10 modelov e-motoriek

dnes 15:01 -

Japonská automobilka Honda plánuje do troch rokov uviesť na trh viac než 10 modelov elektrických motoriek a do piatich rokoch dosiahnuť ich predaj na úrovni jedného milióna ročne. Uviedla to v utorok spoločnosť s tým, že tento plán by jej mal pomôcť splniť stanovený cieľ - dosiahnuť v 40. rokoch v oblasti motocyklov uhlíkovú neutralitu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Firma v utorok v oficiálnom oznámení zverejnila, že do konca roka 2025 chce prísť s vyše 10 modelmi e-motoriek. Okrem toho do piatich rokov plánuje dosiahnuť v tomto segmente ročný predaj v objeme jeden milión motocyklov.

Do roku 2030 chce potom objem predaja zvýšiť na 3,5 milióna ročne. To by znamenalo 15 % z celkového objemu predaja.

Japonská spoločnosť zároveň dodala, že napriek výraznejším investíciám do elektrifikácie svojich produktov neplánuje ukončiť výrobu spaľovacích motorov pre motocykle. Namiesto toho pracuje na znížení emisií CO2 zo svojich spaľovacích motorov a na uvádzaní modelov na ekologickejšie palivá.