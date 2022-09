Aplikácia Pokladnica k 17. októbru končí

dnes 9:01 -

Nová aplikácia VRP 2 k 17. októbru tohto roka definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. V Google play nebude pre nových používateľov dostupná od 1. októbra tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.

FS preto podľa nej odporúča podnikateľom, aby začali používať VRP 2 čo najskôr. Nová aplikácia disponuje všetkými dôležitými funkciami ako jej predchodkyňa. FS neustále pracuje na ďalších vylepšeniach.

V súvislosti s prihlasovaním do novej aplikácie VRP 2 FS upozorňuje na prípadnú stratu alebo zabudnutie hesla, pretože neexistuje možnosť obnovy. V takýchto prípadoch musí podnikateľ požiadať o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient". Podnikatelia podávajú žiadosť cez portál finančnej správy (PFS).

FS podľa nej dlhodobo pracuje na tom, aby informačné systémy vlastnila, čo jej do budúcnosti umožňuje uskutočňovať transparentné súťaže, ktoré zabezpečia efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov oproti minulosti. Nová aplikácia VRP 2 je vo vlastníctve štátu, a preto jej prevádzkovanie a rozvoj do budúcnosti nie sú závislé od externých dodávateľov, ako to bolo v prípade aplikácie Pokladnica.

Okrem toho výhodou pre štát a daňových poplatníkov podľa nej je, že FS dokáže uskutočňovať potrebné úpravy VRP 2 internými kapacitami bez toho, aby za to platila dodávateľovi a dokáže rýchlejšie reagovať na podnety verejnosti na vylepšenie.

V snahe pomôcť klientom zorientovať sa v novej aplikácii pripravila FS SR aj špecializovanú podstránku na svojom portáli, kde sú prehľadne na jednom mieste všetky dôležité informácie. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/43 17 222, kde konzultanti poradia a zodpovedajú prípadné otázky. Začiatkom budúceho týždňa FS zverejní aj aktualizovanú užívateľskú príručku, ako aj nové infomateriály.