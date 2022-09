Aj pri vyšších výdavkoch chce Paríž udržať budúci rok stanovený schodok rozpočtu

dnes 18:16 -

Francúzsko naďalej plánuje dosiahnuť na budúci rok stanovený rozpočtový deficit napriek tomu, že štát musel zvýšiť výdavky na pomoc domácnostiam a firmám, ktoré zápasia s vysokými cenami energií. Povedal to v pondelok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.

Ako minister uviedol, je dôležité, aby vláda neustúpila od tohto plánu napriek súčasným problémom ekonomiky. "Je to zložitejšie, to nemienim zakrývať, napriek tomu však plánovaný rozpočtový schodok v roku 2023 na úrovni 5 % (hrubého domáceho produktu) mienime dodržať," odpovedal Le Maire v rozhovore pre televíznu stanicu LCI na otázku, či vysoké výdavky vlády na podporu kúpnej sily domácností tento cieľ neohrozujú. "Bude si to vyžadovať pevné rozhodnutia," dodal.

Le Maire sa zároveň vyjadril k vyhliadkam ekonomiky na budúci rok. Ako povedal, vláda naďalej počíta v roku 2023 s "pozitívnym" rastom, presnejšie údaje však nezverejnil. Zatiaľ posledný odhad vlády poukazuje na budúcoročný rast na úrovni 1,4 %. "Opakujem, že čísla budú pozitívne," uviedol Le Maire.