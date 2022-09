Inflácia môže zostať na dvojcifernej úrovni až do konca roka 2024

dnes 17:18 -

Inflácia v Poľsku by mohla na dvojcifernej úrovni zotrvať až do konca roka 2024. Povedal to v pondelok člen menovej rady poľskej centrálnej banky Ludwik Kotecki, podľa ktorého by zvyšovanie úrokových sadzieb malo byť výraznejšie a rýchlejšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Poľská centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu začiatkom septembra o 25 bázických bodov na 6,75 %. To bolo najslabšie zvýšenie v rámci súčasného cyklu zvyšovania úrokových sadzieb, pričom banka ako dôvod uviedla pokračujúce inflačné tlaky, zároveň však aj očakávaný slabší rast ekonomiky.

"Myslím si, že zvýšenie sadzby je príliš slabé," povedal Kotecki pre súkromnú spravodajskú televíziu TWN24. Ako však dodal, banka bude podľa neho v takomto (slabšom) tempe pokračovať aj v ďalších mesiacoch. "Myslím si, že by bolo lepšie, keby sme už na začiatku roka pristúpili k výraznejšiemu zvýšeniu sadzieb," povedal.

Poukázal na jadrovú infláciu, ktorá dosahuje približne 10 % a dodal, že úrokové sadzby na takejto úrovni by výrazne prispeli k spomaleniu miery inflácie. Za súčasných okolností sa však obáva, že pod 10 % sa inflácia v Poľsku nedostane do konca roka 2024.