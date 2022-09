Nemci doviezli v júli z Ruska tovar za takmer 3 mld. eur, medziročne o 10 % viac

dnes 14:46 -

Nemecko doviezlo z Ruska v júli tovar za takmer 3 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa tak hodnota dovozu zvýšila o viac než desatinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Úrad v pondelok zverejnil, že hodnota nemeckého dovozu z Ruska dosiahla v júli 2,9 miliardy eur. Oproti júlu minulého roka to znamená o 10,2 % viac. Destatis dodal, že za zvýšením hodnoty dovozu ruských tovarov do Nemecka sú vysoké ceny, najmä v energetickom sektore, ktoré vyskočili potom, ako Rusko výrazne obmedzilo dodávky zemného plynu do Nemecka.

Len dovoz ropy a zemného plynu z Ruska stál Nemecko v júli 1,4 miliardy eur. V porovnaní s júlom 2021 to predstavuje zvýšenie o 1,6 %. Dovoz ruského koksu a ropných produktov predstavoval približne 500 miliónov eur, čím sa hodnota dovozu týchto produktov do Nemecka zvýšila o 72,5 %. Nakoniec, uhlie z Ruska doviezli Nemci zhruba za 300 miliónov eur, čo je viac než dvojnásobok hodnoty v porovnaní s júlom minulého roka. Nemecko pritom za toto obdobie znížilo objem dovozu ruských tovarov o 45,8 %.

Naopak, hodnota nemeckého vývozu do Ruskej federácie klesla v júli medziročne o 56,8 %. Berlín zároveň v danom období zvýšil objem exportu do Francúzska, Holandska a Spojených štátov.