V auguste zbankrotovalo 774 občanov Slovenska, medziročne o 75 menej

dnes 9:31 -

Počet osobných bankrotov obyvateľov Slovenska sa v auguste znížil na 774 z 849 bankrotov v rovnakom období roku 2021. Počet osobných bankrotov tak v medziročnom porovnaní klesá už dva mesiace po sebe, vyplýva z analýzy správcu úverových registrov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). V medzimesačnom porovnaní s júlom, keď zbankrotovalo 718 dlžníkov, však ich počet v auguste vzrástol o 7,80 %.

"V auguste zbankrotovalo aj 84 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, predstavoval ich podiel 10,95 %. Z nich 58, resp. 69,05 % bolo mužov a 26, resp. 30,95 % bolo žien," priblížila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. Najčastejšie uvádzanou adresou bydliska zbankrotovaných osôb – v oboch po osem, boli ulice K Starej tehelni v Prešove a Nový Dvor v Kežmarku. "Zbankrotovalo 21 manželských párov, zaznamenali sme aj sedem príbuzenských väzieb," dodala.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 767 konkurzov a sedem dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 53 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 721 na majetok nepodnikateľov. Súdy zároveň zrušili 873 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 806 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 67 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Jeden konkurz bol zrušený pre nepoctivý zámer.

Najviac osobných bankrotov vyhlásili súdy v auguste v Košickom kraji, a to 134 a o štyri menej to bolo v Prešovskom kraji. Najmenej konkurzov bolo v Bratislavskom a v Trnavskom kraji – v oboch po 69. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Trenčianskom o 45,31 % a v Bratislavskom o 21,59 %. Počet osobných bankrotov najviac medziročne vzrástol v Nitrianskom kraji, a to o 18,60 %.