Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 36. týždni 2022:Viedeň 5. septembra - Aliancia producentských krajín OPEC+ sa dohodla na znížení dodávok ropy na globálny trh. Dôvodom je výrazný pokles cien spôsobený obavami z recesie a deštrukcie dopytu. Aliancia rozhodla, že v októbri v snahe o stabilizáciu cien zníži ťažbu o 100.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To znamená, že ťažobné kvóty klesnú na augustové úrovne.Amsterdam/Brusel 5. septembra - Európske ceny plynu v pondelok vyskočili dočasne o 35 % a ceny uhlia sa dostali na nové rekordné maximum. Dôvodom je prehĺbenie energetickej krízy v regióne. Ruský koncern Gazprom totiž na neurčito zastavil dodávky cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka, čo ešte zvýšilo obavy z úplného odstavenia ruských dodávok počas zimy.Berlín 5. septembra - Nemecko ponechá dve zo svojich troch zostávajúcich jadrových elektrární dočasne v rezerve pre výrobu elektriny v súlade s plánom, ktorý odporučili prevádzkovatelia distribučných sietí. Tretiu jadrovú elektráreň na konci roka odpojí.Amsterdam 6. septembra - Ceny plynu v Európe v utorok klesli, keďže vývoj na trhu ovplyvnili snahy politikov vyriešiť prehlbujúcu sa energetickú krízu po tom, čo Moskva odstavila svoj hlavný plynovod na kontinent. Ceny plynu v utorok ráno klesli o 4,4 % po tom, čo v pondelok vzrástli o 15 %.Luxemburg 7. septembra - Medzikvartálny rast ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku zrýchlil na 0,8 % z 0,7 % v prvých troch mesiacoch roka. Predbežný odhad pritom signalizoval, že sa toto tempo nezmení. Údaje v stredu zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. V celej Európskej únii (EÚ) sa hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 0,7 % oproti prvým trom mesiacom roka, kedy medzikvartálne stúpol o 0,8 %.Vladivostok 7. septembra - Rusko prestane dodávať ropu a plyn krajinám, ktoré zavedú cenové stropy. Vyhlásil to v stredu prezident Vladimir Putin na Východnom ekonomickom fóre v tichomorskom prístavnom meste Vladivostok.Frankfurt nad Mohanom 8. septembra - Európska centrálna banka (ECB) v snahe o skrotenie inflácie zrýchlila sprísňovanie menovej politiky a zvýšila vo štvrtok hlavné úrokové sadzby o rekordných 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s účinnosťou od 14. septembra vzrastie na 1,25 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 1,50 % a depozitná sadzba na 0,75 %.Praha/Eemshaven 8. septembra - V holandskom prístave Eemshaven na severe krajiny vo štvrtok uviedli do prevádzky nový terminál na skvapalnený zemný plyn. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj český premiér Petr Fiala. Česko si prostredníctvom spoločnosti ČEZ prenajalo tretinu kapacity terminálu. Skvapalnený plyn dovezený z holandského terminálu pokryje krajine tretinu ročnej spotreby.Praha 9. septembra - Ministri financií eurozóny sa v piatok dohodli na koordinácii zmiernenia prudkého nárastu cien energií a pomoci pre domácnosti a firmy. Takisto budú svoje politiky koordinovať s Európskou centrálnou bankou (ECB), aby ich opatrenia neprispeli k zvýšeniu inflačných tlakov.

Podľa ministrov sa ich pomoc má sústrediť na poskytnutie peňazí pre ľudí a firmy, aby zvládli aktuálne zdraženie energií. Tieto opatrenia sú však len núdzové a tam, kde je to možné, by mali byť maximálne cielené. Pomoc pre firmy by sa mala koordinovať medzinárodne, aby sa zachovala férová hospodárska súťaž.Brusel 9. septembra - Členské krajiny EÚ v piatok jasne naznačili svoje priority a hranice v spoločnej snahe zabrániť ďalšiemu rastu cien plynu a elektriny a rozpadu jednoty EÚ. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek po skončení mimoriadnej schôdzky ministrov energetiky EÚ v Bruseli.

Európski ministri energetiky sa stretli preto, aby hľadali riešenia na ochranu občanov pred rekordnými cenami energií pred príchodom zimy. Podľa Galeka konkrétne ciele z tejto oblasti predstaví predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 14. septembra v Štrasburgu.Bratislava/Praha 10. septembra - Ministri financií EÚ podporili poskytnutie ďalších 5 miliárd eur na pomoc Ukrajine vo forme pôžičiek pomocou nástroja makrofinančnej asistencie. Tento krok schválili všetky členské štáty vrátane Slovenska. Ide o druhú časť sľúbeného balíka z mája vo výške deviatich miliárd eur. Informoval o tom v sobotu tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR po neformálnom zasadnutí Rady ministrov financií EÚ (ECOFIN) a Euroskupiny v Prahe.