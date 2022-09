Heger:Regulovaná cena elektriny na rok 2023 má byť známa do pár týždňov

dnes 13:46 -

Finálna regulovaná cena elektriny pre domácnosti na rok 2023 by mala byť známa do niekoľkých týždňov. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

Poukázal na to, že celková cena elektrickej energie sa skladá z viacerých zložiek. "Ešte potrebujeme počkať, kým sa ustáli trhová cena elektrickej energie. Lebo tá vstupuje do ceny za tss (tarifa za systémové služby, pozn. TASR) a podľa toho budeme vedieť finálnu regulovanú a zastropovanú cenu za elektrinu na budúci rok," podotkol.

V súčasnosti je cena za dodávku silovej zložky elektriny regulovaná na úrovni 61,21 eura za megawatthodinu. V roku 2023 by mohla byť táto cena garantovaná na 85 percentách tohtoročnej spotreby. "Toto je niečo, čo momentálne prepočítavame a diskutujeme so slovenskými elektrárňami," doplnil v relácii Heger.

Ubezpečil, že Slovensko má na zimu dostatok zásob plynu. Je proti zastropovaniu cien ruského plynu na európskej úrovni. "Európa veľmi silno diverzifikovala. Za posledné mesiace závislosť od ruského plynu klesla veľmi prudko," dodal šéf vládneho kabinetu.