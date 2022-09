Googlenie Bitcoinu a Etherea od roku 2021 prepadlo o 83%

Zdroj: trader 2.0

Foto: getty images

dnes 6:32 -

Objemy vyhľadávania oboch kryptomien sú na najnižších úrovniach, čo sa zhoduje s práve prebiehajúcim medvedím trhom. Google aktualizuje spôsob, akým zhromažďuje a zaznamenáva údaje, takže priame porovnania objemov za posledných niekoľko rokov nie je 100 % spoľahlivé. Dostupné údaje však naznačujú nedostatok záujmu zo strany retailových investorov a obchodníkov.







Ďalšie sociálne siete potvrdzujú údaje spoločnosti Google. Podľa BitInfoCharts počet tweetov za deň na tému Bitcoin klesol z 363 000 v máji 2021 na niečo viac ako 100 000 v súčasnosti.





Pohľad na medvedí trh podporujú aj ďalšie údaje Google Trends. Napríklad vyhľadávania výrazu „NFT“ dosiahli v januári tohto roku maximum 100 a dnes klesli na hodnotu 13 bodov.



Podobne sa znížilo vyhľadávanie výrazu „metaverse“, ktoré rovnako kleslo z maxima v januári na dnešných 18 bodov. Spolu so všetkými ostatnými údajmi o vyhľadávaní to naznačuje, že trh vo veľkej miere prechádza klesajúcim cyklom.



Trh s kryptomenami sa ocitol vo veľmi neperspektívnych makroekonomických podmienkach. Inflácia je vo veľkej časti rozvinutého sveta veľmi vysoká, zatiaľ čo rastúce úrokové sadzby majú tiež vplyv na potlačenie globálnych akciových trhov.



V takom kontexte, má trh s kryptomenami malú nádej na masívny nárast verejného záujmu. To vysvetľuje, prečo sú údaje v Trendoch Google také nízke a prečo tweety na Twitteri klesli v porovnaní s predchádzajúcimi maximami.



Niektorí analytici a komentátori zároveň polemizujú, že nedostatok širokého záujmu o vyhľadávanie kryptomien naznačuje, že teraz je ten správny čas na nákup.