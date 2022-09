Výmysel menom mzdová inflácia

Zdroj: AIER

Walter Heller bol jedným z prvých predsedov Rady ekonomických poradcov prezidenta Kennedyho. V roku 1968 však bol esom v ekonómii, publikoval vo všetkých špičkových časopisoch. Počas rokov strávených v Kennedyho Bielom dome bol pozvaný, aby diskutoval o relatívnej dôležitosti fiškálnej a menovej politiky s ďalším významným ekonómom, Miltonom Friedmanom. Len málokedy takéto debaty zaujmú viac ako niekoľko tisíc jedincov. V tomto prípade šlo o výnimku, pretože o desať rokov neskôr sa Heller a Friedman opäť stretli, aby diskutovali o svojich názoroch na infláciu. Debata bola príležitosťou na zopakovanie si bodov, ktoré už uviedli, s výhodami ďalšieho desaťročia vývoja v teórii, pozorovaniach a ekonomických metódach. Skončilo sa to nielen ako nesmierne civilizovaná výmena názorov, skutočný odklon od toho, na čo sme teraz zvyknutí. Bola to diskusia, ktorá verejnosti sprostredkovala kvalitné ekonomické myšlienky.



V tejto diskusii je kľúčový moment, ktorý je obzvlášť dôležitý pre súčasné makroekonomické debaty. Walter Heller sa v jednom bode odvolal na myšlienku mzdovej inflácie. Koncept je dosť jednoduchý: Ak odbory alebo iné sily tlačia mzdy smerom hore, ceny stúpnu. Friedman sa vrhol na toto vyhlásenie a tvrdil, že ide o totožnostno-pravdivý výrok alebo tautológiu, kedy je formula logického kalkulu pravdivá pri akýchkoľvek významoch pravdivosti ich premenných. Mzda je predsa cena. Tvrdenie, že rastúce ceny spôsobujú rast cien, je logické.



Friedmanova pripomienka z roku 1978 ale nemala očakávaný dopad. Ekonomickí komentátori stále opakujú varianty tvrdenia Hellera: rast miezd prispeje k inflácii. Stále počúvame to isté, ako je výraz „inflácia spôsobená mzdou“.



Iste, ak nariadite vyššie mzdy bez toho, aby ste zmenili produktivitu práce, ceny porastú. Tento argument je pravdivý. Je to však klamlivá pravda. Nariadenie zvyšovania miezd, keď sa produktivita nezvyšuje, vedie k nižšej produkcii. To spôsobuje rast cien. Rastúce ceny sú v tomto prípade príznakom menšieho množstva vyrábaného tovaru.







V indexe spotrebiteľských cien (CPI) sa to prejavuje ako inflácia. Každý, kto si však CPI dôkladne prezrie, zistí, že veľkosť zvýšenia cien bude závisieť od rozsahu poklesu produkcie predávanej spotrebiteľom. Kapitálovo náročné odvetvia budú mať napríklad menší nárast cien ako odvetvia náročné na prácu po tom, čo znížia svoju produkciu v dôsledku zvýšenia miezd.



Porovnajme to s iným prípadom rastu cien: expanziou peňažnej zásoby. Ak centrálna banka dá do obehu viac peňazí, inherentná produktivita ekonomických subjektov sa nemení. Ak sa produktivita nezmení, inflácia iba odráža väčší objem peňazí. Nové peniaze by mohli vstúpiť do ekonomiky nerovnomerne, takže aj výstupné ceny a mzdy sa budú zvyšovať nerovnomerne (ekonómovia hovoria o rigidite). Ak sa niektoré mzdy zvýšia a iné nie, a ak sa určité ceny zvýšia a iné nie, môže to vyvolať určité zvýšenie dopytu zo strany domácností a zvýšia sa ceny iných tovarov. To je však symptóm inflácie vyvolanej zmenou peňazí. Nie je to príčina. Inými slovami, je to len fatamorgána spôsobená chaotickým procesom prispôsobovania sa zmenám v ponuke peňazí.



Nerozlišovať tieto dva prípady je logicky nebezpečné. Toto nebezpečenstvo je najviditeľnejšie pri diskusii o účinkoch určitej verejnej politiky. Napríklad presadzovanie odborárskej politiky s cieľom zvýšiť mzdy. Mnohí na to reagujú tvrdením, že to bude tlačiť na mzdy a ceny. Avšak ekonómovia, najmä Albert Rees, už v 60. rokoch ukázali, že to tak nie je. Odbory môžu spôsobiť vyššie ceny, ale len do tej miery, do akej musia firmy obmedziť výrobu prepustením niektorých pracovníkov. Môže existovať dôvod postaviť sa proti takýmto odborárskym politikám. Je to však skôr na základe vplyvu na produkciu ako na základe vplyvu na mieru inflácie.