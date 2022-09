ECB pokračuje v agresívnom zvyšovaní sadzieb

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Prvé zvýšenie po viac ako desiatich rokoch sme videli pred šiestimi týždňami- a to hneď o 0,50 %. Vtedy si centrálna banka myslela, že do konca roka vykoná ešte dve-tri zvýšenia o 0,25 % a situácia sa bude pomaly zlepšovať. No kombinácia rastúcich cien energií a oslabujúceho eura, ktoré vytvára dodatočné inflačné tlaky, ju núti konať ráznejšie.



ECB – najväčšie zvýšenie sadzieb v histórii

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť kľúčové úrokové sadzby ECB o 75 bázických bodov. Ide o najvyššie jednorazové zvýšenie sadzieb v jej histórii. Základná úroková sadzba sa tak z 0,5% dostala na 1,25 %. ECB udáva ako dôvod prijatia takéhoto rozhodnutia naďalej príliš vysokú infláciu, ktorá pravdepodobne zostane nad úrovňou cieľa Rady guvernérov po dlhšiu dobu. ECB počíta s ďalším zvyšovaním sadzieb v nadchádzajúcich mesiacoch. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu inflácia v auguste dosiahla 9,1 %. Prudko rastúce ceny energií a potravín, dopytové tlaky v niektorých sektoroch po znovuotvorení ekonomiky a ponukové obmedzenia vyvolávajú ďalší rast inflácie. Pokračuje zintenzívňovanie cenových tlakov a ich šírenie v celom hospodárstve, pričom v najbližšom období môže inflácia ďalej stúpať. S postupným slabnutím vplyvu súčasných príčin inflácie a premietaním normalizácie menovej politiky do ekonomiky inflácia klesne. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, odborníci ECB výrazne upravili svoje inflačné projekcie a v tejto fáze očakávajú, že inflácia dosiahne v priemere 8,1 % v roku 2022, 5,5 % v roku 2023 a 2,3 % v roku 2024. ECB bude naďalej reinvestovať splatené dlhopisy a neznižovať svoju bilanciu. Bude to robiť takým spôsobom, aby flexibilne znižovala riziko na dlhopisoch južanských krajín. Rast sadzieb sa premietne naprieč celou ekonomikou. Príde k ďalšiemu zdraženiu úverov nielen spotrebných, ale i hypotekárnych a firemných. A pravdepodobne ešte týmto krokom nevidíme vrchol sadzieb. Zvyšovanie by malo pokračovať aj ďalej.







Ovplyvní nejak smrť kráľovnej finančné trhy?

Libra vo štvrtok klesla voči americkému doláru po tom, čo zomrela kráľovná Alžbeta, najdlhšie vládnuci britský monarcha. „Kráľovná zomrela pokojne v Balmoral dnes popoludní," uviedol Buckinghamský palác vo včerajšom vyhlásení. Libra poklesla o 0,3 % oproti americkému doláru. Po týchto správach Euro voči libre vzrástlo o 0,1 %.



Avšak z dlhodobého hľadiska to nemá na libru prakticky žiadny významný vplyv. Zhodujú sa viacerí ekonómovia a finančný analytici. Kráľovná bola jednoznačne ikonou v britskej kultúre, ale ekonomicky mala len veľmi malý význam. Trussová (premiérka UK) vo štvrtok v parlamente povedala, že priemerné účty za energiu domácností sa budú držať na úrovni približne 2 500 libier ročne počas dvoch rokov, čím sa odvráti očakávaný 80-percentný nárast účtov za energie, ktorý sa mal uskutočniť v októbri, a ktorý by ohrozil financie miliónov domácností a firiem. Hlavným momentom oznámenia Trussovej je energetická intervencia, od ktorej sa očakáva, že obmedzí maximálnu infláciu až o 5 percentuálnych bodov. Ak sa inflačné očakávania v Británii znížia, zachráni to libru pred poklesom na nové minimá.







Inflácia a priemyselná produkcia

Nový týždeň prinesie menej kľúčových ekonomických udalostí. V pondelok bude v Číne sviatok, takže niektoré čínske akcie nebudú obchodovateľné. V utorok uvidíme dáta inflácie z USA, tie sa očakávajú na úrovni 8,1 % (vs. 8,5 % minulý výsledok). Vo štvrtok uvidíme dáta priemyselnej produkcie z Číny, ktoré by mali naznačiť mierne zrýchlenie výroby na 4,0 % z pôvodných 3,8 %.