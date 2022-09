Celkovo zlý rok pre európske akcie sa môže ešte zhoršiť

Zdroj: Bloomberg Markets Live

dnes 15:34

„S recesiou, ktorá sa k nám rúti ako kôň bez jazdca, je jasné, že trhy môžu klesať oveľa hlbšie ,“ hovorí Danni Hewson, finančný analytik spoločnosti AJ Bell. Podľa Hewsona bude „veľkým testom“ budúcomesačná výsledková sezóna, keď spoločnosti informujú akcionárov „o tom, ako sa im podarilo zvládnuť súčasnú inflačnú búrku a ako sa drží dopyt“.



Amundi, najväčší európsky správca aktív, najnovšie hovorí, že je čas znížiť expozíciu akcií a zamerať sa viac na defenzívu. Táto výzva odráža názory BlackRock a Morgan Stanley, ktorých stratégovia varovali pred ďalším poklesom akcií.



Ďalším dôvodom na opatrnosť sú odhady zárobkov. Výsledková sezóna za druhý štvrťrok podnietila stávky, že zisky sa udržia počas roka, ale stratégovia Citi predpovedajú v mnohých prípadoch zníženia ratingu.



Niektoré technické ukazovatele tiež naznačujú, že regionálne akcie ešte nezaznamenali dno. Hodnotenia klesli pod svoj dlhodobý priemer, ale stále sú nad úrovňami minulých poklesov. Stratég Morgan Stanley Graham Secker hovorí, že budúci 12-mesačný pomer ceny a zisku pre európske akcie by mohol klesnúť o ďalších 15 % zo súčasných úrovní.



Podiel spoločností Stoxx 600, ktoré dosahujú 52-týždňové minimá, tiež ukazuje stres v pozícii investorov. Aj keď tohtoročný výpredaj nezodpovedal panike z roku 2020 alebo z vrcholu globálnej finančnej krízy, výpadok bol dlhší, ako bol zaznamenaný v posledných niekoľkých poklesoch.



Rastúce energetické zásoby doteraz poskytovali oporu pre európsky benchmark, ale aj to môže byť teraz otázne. Vzhľadom na to, že ceny ropy zo začiatku tohto roka klesli na maximum, narastajú obavy, že spomalenie ekonomiky pribrzdí dopyt po tejto komodite.