Žiadatelia o podporu cestovného ruchu sa môžu uchádzať o 1,4 milióna eur

dnes 13:46 -

Košický samosprávny kraj (KSK) spustil novú grantovú výzvu na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu na rok 2023. V rámci programu Terra Incognita je na to určených 1,4 milióna eur. Podporené budú najmä také projekty, ktoré znížia negatívne dôsledky odvetvia na zmenu klímy a prispejú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

Projektové zámery spolu s príslušnou dokumentáciou možno predkladať do 15. novembra 2022, informovala v piatok Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Účelom je podpora menších infraštruktúrnych projektov zameraných na ekoturizmus, ale i veľkých rozvojových projektov prinášajúcich do kraja nové atrakcie nadregionálneho významu. Novinkou bude podpora projektov zacielených na zlepšenie a rozvoj turistickej prístupnosti kultúrnych pamiatok Európskeho dedičstva v Košickom kraji.

"Tohto roku sme sa rozhodli rozšíriť podporu oblastí ekoturistiky a veľkých rozvojových projektov o novú oblasť. V nej sa zameriame na historické pamiatky, konkrétne kostolíky na Gemeri, ktoré v tomto roku získali prestížnu značku Európskeho dedičstva. V nadväznosti na ich rastúcu rozpoznateľnosť vo verejnosti budeme intenzívnejšie rozvíjať cestovný ruch v lokalitách, v ktorých sa nachádzajú," priblížil novú výzvu predseda KSK Rastislav Trnka.

Na realizáciu ekoturistických projektov je vyčlenených 300.000 eur, pričom jeden žiadateľ môže získať podporu do výšky 50.000 eur. Na vybudovanie novej alebo dobudovanie existujúcej infraštruktúry v cestovnom ruchu tak, aby sa stala motiváciou pre návštevu destinácií, je určený celkovo milión eur, pre jedného uchádzača maximum 200.000 eur. Na zlepšenie turistickej prístupnosti sakrálnych pamiatok so značkou Európskeho dedičstva a skvalitnenie návštevníckej infraštruktúry v ich okolí ide 100.000 eur, suma na jeden projekt je do 50.000 eur.

"Cieľom aktuálnej výzvy je nielen podporiť vznik projektu samotného, ale taktiež vznik nového zážitku, ktorý si návštevník z nášho kraja odnesie, a ktorý bude zdieľať so svojimi priateľmi a známymi. Organizácia Košice Región Turizmus bude aj tentoraz odborne nápomocná všetkým, ktorí o podporu prejavia záujem, ale bude tiež dohliadať na to, aby vzniknuté projekty a zážitky boli po zrealizovaní plne funkčné a pre návštevníka vždy dostupné," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.