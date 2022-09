Maďarsko odmieta cenový strop na ruský plyn

dnes 10:01 -

Navrhované zavedenie cenového stropu na ruský plyn ide proti európskym a maďarským záujmom. Uviedol to v piatok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pred mimoriadnou schôdzkou ministrov energetiky Európskej únie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Szijjártó, ktorý v júli rokoval v Moskve s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom o zvýšení dodávok plynu do Maďarska o 700 miliónov m3 ročne nad dohodnutú úroveň v rámci dlhodobého kontraktu, dodal, že zavedenie cenového stropu na ruský plyn by viedlo k okamžitému zastaveniu dodávok suroviny do Európy. Rusko sa najväčšou mierou podieľa na celkovej spotrebe Maďarska v oblasti plynu a ropy.

"Plán, na základe ktorého by sa zastropovala cena iba plynu dovážaného plynovodmi z Ruska, ide úplne proti európskym a maďarským záujmom," povedal Szijjártó. "Ak sa obmedzenia zavedú výlučne na ruský plyn, jednoznačne to povedie k okamžitému zastaveniu dodávok z Ruska. Človek nemusí mať Nobelovu cenu, aby to pochopil," dodal maďarský minister.

Maďarsko patrí k najväčším kritikom sankcií Európskej únie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Maďarská vláda tvrdí, že sankcie Rusko výrazne neoslabili, na druhej strane však ohrozujú európsku ekonomiku.